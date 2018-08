Mariborski lutkarji se predstavljajo v Helsinkih – otrokom in odraslim

Na mednarodnem lutkovnem festivalu Sampo

22. avgust 2018 ob 19:20

Maribor - MMC RTV SLO

Lutkovno gledališče Maribor (LGM) te dni gostuje na mednarodnem lutkovnem festivalu Sampo v finski prestolnici Helsinki.

Na festivalu gostuje s predstavama Mali modri in mali rumeni režiserja Mihe Goloba in Proces ali Žalostna zgodba Josefa K. režiserja Matije Solceta.

Lutkovni festival z dolgo tradicijo

Festival, ki ga prireja Lutkovno gledališče Sampo z več kot 40-letno tradicijo, gosti številna pomembna imena iz sveta lutkovne umetnosti, kot sta Stephen Mottram in Blind Summit.

V Lutkovnem gledališču Maribor se festivala udeležujejo prvič.

Slovenski igralci v finskem jeziku

Za otroško in družinsko občinstvo bosta Miha Bezeljak in Anže Zevnik odigrala dve predstavi Mali modri in mali rumeni – izvedla ju bosta v finskem jeziku, kar je že deveti jezik, v katerem bo predstava zaživela.

Predstava Proces ali Žalostna zgodba Josefa K. pa bo odigrana dvakrat – za odraslo občinstvo. Leta 2013 je predstava prejela nagrado za najboljšo uprizoritev 7. bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. V LGM-u so zapisali, da se v "njej nežne lutkovne scene izmenjujejo z močnimi ritmičnimi učinki, ki se občasno sprevržejo v koncert". V igralski zasedbi sta Miha Bezeljak in Miha Arh.

N. Š.