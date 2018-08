V Mariboru se je zasidral Poletni lutkovni pristan, prijazen do obiskovalcev in lutk

5. avgust 2018 ob 17:11

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru se je včeraj začel 29. Poletni lutkovni pristan, tradicionalno avgustovski dogodek Lutkovnega gledališča Maribor (LGM), na katerem so od skoraj 100 prijavljenih predstav izbrali 20 tistih, ki bodo do 30. avgusta gradile festivalski program.

Večina programa bo potekala na prostem.

Lahkotno in obzirno o občutljivih temah

Po več letih prizadevanj jim je letos uspelo pripeljati v Maribor priznano italijansko gledališče senc Gioco Vita s predstavo Nebo za medvede, ki lahkotno in obzirno spregovori o občutljivih temah skozi zgodbo dveh medvedov, pravijo v LGM-ju.

Nemci se bodo predstavili s predstavo Vetrič, iz bratislavskega gledališča pa prihaja nova predstava Matije Solceta z naslovom Dedek, nastala po resničnih dogodkih in govori o dragocenih trenutkih znotraj družine.

Nizozemska gibalno-lutkovna predstava Leteča krava je uvrščena v glavni skupni program še dveh mariborskih festivalov: Platforme sodobnega plesa, ki jo prireja Plesna izba Maribor, in Performe v organizaciji Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor.

Med tujimi gosti bodo na Poletnem lutkovnem pristanu še gledališče Žilina iz Slovaške z Grdim račkom, iz Zagreba Puna kuća in iz Italije CTA Gorica s predstavo za najmlajše.

Slovenski, večinoma neodvisni lutkarji

Na festivalu si je mogoče ogledati tudi predstave slovenskih, večinoma neodvisnih lutkarjev, ki vsak s svojim pristopom bogatijo domačo lutkovno sceno. Tako so letos med drugim na programu Rozinteater, Pripovedno gledališče gospodične Bazilike, Gledališče Fru-Fru iz Ljubljane, Pupilla iz Lendave in Mestno gledališče Ptuj.

"Otroška žirija bo imela težko delo, da bo mačka iz žaklja podelila najboljši predstavi," je poudarila direktorica LGM-ja Katarina Klančnik Kocutar.

Večina programa bo potekala na prostem, največ v Avditoriju LGM-ja, ki v juliju in avgustu gosti tudi Letni kino Minoriti. Sklep festivala bo z lutkami obarvan koncert Katalene Enci benci Katalenci, ki je enkrat že napolnil in razigral ta avditorij.

Razstava lutk, skic in ilustracij Damijana Stepančiča

V razstavišču minoritske cerkve bo na ogled razstava lutk, skic in ilustracij Damijana Stepančiča. Med drugim bo razkrila osnutke in modele, po katerih so nastajale lutke za predstavo Kako zorijo ježevci, ki bo prva premiera LGM-ja v sezoni 2018/2019.

Festival zaokrožujejo ustvarjalna delavnica, likovna ustvarjalnica v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor (UGM) in petdnevna delavnica za otroke z naslovom Ropotave zgodbe. Ta vabi otroke na raziskovanje zvokov predmetov, ki bodo kot lutke oživeli na produkciji konec zadnjega tedna festivala.

Kot vsako leto bo otroška žirija predstave ocenjevala z zlatimi zvezdicami in ob koncu festivala izbrala najboljšo predstavo, ki bo prejela nagrado maček iz žaklja.

Dostopni in prijazni do obiskovalcev in lutk

Medtem se v gledališču že ozirajo v prihodnje leto. "Za leto 2019 v Lutkovnem gledališču Maribor z veseljem napovedujemo 30. Poletni lutkovni pristan. Jubilejna izdaja bo še bogatejša, predstave pa izbrane z mislijo na bogato zgodovino festivala. Tudi v prihodnje bo Poletni lutkovni pristan dostopen ter prijazen do obiskovalcev in lutk," je povedala Klančnik Kocutarjeva.

N. Š.