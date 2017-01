Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovensko občinstvo je imelo Mutija priložnost videti leta 2003, ko je odprl Ljubljanski poletni festival, leto pozneje je dirigiral Slovenskim filharmonikom na koncertu v spomin na Carlosa Kleiberja, pred dobrima dvema letoma pa je z izvedbo Verdijevega Rekviema zaznamoval stoletnico začetka prve svetovne vojne. Foto: Reuters Scali je dirigent vladal z železno roko in zahteval popolnost pri vsaki izvedbi vsake predstave in koncerta. Predhodni administraciji je ostro nasprotoval, ko je hotela v repertoar uvrstiti tudi popularnejša dela. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stari spori so pozabljeni: Scala z odprtimi rokami pričakuje Riccarda Muttija

Vrača se sicer samo za gostovanje

10. januar 2017 ob 08:56

Milano - MMC RTV SLO

V Milanu se veselijo vrnitve dirigenta Riccarda Mutija. "Velikan Verdija" bo 20. in 21. januarja, 12 let po svojem odhodu iz najslavnejše operne hiše na svetu, gostoval v Scali.

Muti bo bo na koncertih Čikaškega simfoničnega orkestra, ki ga vodi, dirigiral z dvema različnima programoma. Sloviti dirigent je sicer Scalo zapustil po sporu leta 2005; na mestu glasbenega direktorja je bil pred tem skoraj 20 let.

"Že na svoji prvi novinarski konferenci kot ravnatelj Scale sem poudaril, da bodo tu nastopali največji dirigenti sveta, še posebej tisti, ki so pomembno prispevali h gledališču. Mutijev koncert je trenutek, na katerega čakajo mesto Milano in vsi ljubitelji glasbe," je povedal intendant Scale Alexander Pereira.

Muti bo v Scali s Čikaškim simfoničnim orkestrom nastopil v okviru evropske turneje. Načrtovane ima še koncerte v Parizu, Hamburgu, na Dunaju, v Baden-Badnu in Frankfurtu.

Železna roka Scale

Glasbeni direktor Scale je bil med letoma 1986 in 2005. Pod njegovim vodstvom so v Milanu uprizorili pomembne operne projekte, med drugim Mozartovo trilogijo Da Ponte in Wagnerjev Nibelunški prstan. Scali je dirigent vladal z železno roko in zahteval popolnost pri vsaki izvedbi vsake predstave in koncerta. Predhodni administraciji je ostro nasprotoval, ko je hotela v repertoar uvrstiti tudi popularnejša dela, z ravnateljem Carlom Fontano pa se je nenehno prepiral tudi zaradi finančnih vprašanj. Po skoraj 20 letih je s tega mesta odstopil sredi spora o tem, kdo bo nadalje vodil gledališče. Julija lani, ko je praznoval 75 let, so se mu sicer poklonili z razstavo.

"Vulkan za pultom"

Muti je kot dirigent znan po izjemnem perfekcionizmu, sredozemskem temperamentu, samozavesti in strasti, zaradi česar mu pravijo tudi "vulkan za pultom". Pod njegovo taktirko nastopajo najpomembnejši svetovni orkestri v največjih opernih središčih.

Na čelu slovitega novoletnega dunajskega koncerta

Posebej povezan je s salzburškim poletnim festivalom in Dunajskimi filharmoniki. Ti so ob letošnjem novoletnem koncertu sporočili, da so mu spet poverili taktirko vodenja koncerta prihodnje leto. Dunajske filharmonike, s katerimi je začel sodelovati leta 1971, je doslej na novoletnem koncertu vodil štirikrat. Je tudi njihov častni član.

A. J.