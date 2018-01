Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plesalčev talent je bil na dlani že od njegovih mladih let - a ker je bil s 168 centimetri nižji od večine plesalcev, so mu vse plesalke v položaju en pointe segale čez glavo. zaradi tega je bil v mladih letih, preden se je zares dokazal, pogosto odrinjen v stranske vloge. Foto: Reuters Že v mladih letih se je zavestno odločil, da bo zapustil Sovjetsko zvezo, ki je na plesnem področju promovirala tradicije 19. stoletja, sodobnejše koreografske dosežke Zahoda pa je zavračala. Foto: Reuters Dodaj v

Veliki Barišnikov praznuje sedemdesetletnico

Še vedno je dejaven, čeprav ne pleše več baleta

27. januar 2018 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ne poskušam plesati bolje kot kdo drug. Poskušam samo biti boljši od samega sebe," je nekoč izjavil "Miša", Mihail Barišnikov, sloviti ruski baletni plesalec, koreograf in igralec. Stroka ga v panteonu največjih baletnih plesalcev vseh časov postavlja ob bok Vaclavu Nižinskemu in Rudolfu Nurejevu. Danes praznuje 70. rojstni dan.

Slavni baletni plesalec ruskega rodu Mihail Barišnikov, ki že več let živi in dela v ZDA, je danes dopolnil 70 let. Barišnikov je bil med drugim devet let umetniški vodja Ameriškega baletnega gledališča in nastopil v več filmih. Ljubitelji popkulture se ga najbrž spomnijo kot "Rusa", ene od ljubezni Carrie Bradshaw, pri nas pa smo ga identificirali tudi kot ljubitelja slovenske vodke.

Mihail Nikolajevič Barišnikov se je rodil 27. januarja 1948 v latvijski prestolnici Rigi v ruski družini. Pri 12 letih se je začel učiti balet, z 18 leti pa je bil že solist znamenitega baletnega ansambla Kirov v Leningradu. Z elanom, izjemno tehniko in domišljijo je kmalu postal ljubljenec ruskega občinstva.

Iz Rusije pobegnil v Kanado

V letih 1968-1974 je imel vedno več težav z oblastmi, ker mu niso dovolile nastopati v modernih koreografijah. Leta 1974 je med gostovanjem v Torontu zaprosil za politični azil v Kanadi. Pozneje je plesal in koreografiral - znana je njegova postavitev baleta Čajkovskega Hrestač - v skupini Ameriškega baletnega gledališča (American Ballet Theatre), vmes je delal pri Newyorškem mestnem baletu (New York City Ballet), potem pa je leta 1980 postal umetniški vodja Ameriškega baletnega gledališča.

Leta 2005 je odprl svoj center, New York City's Baryshnikov Arts Center, kjer je umetniški direktor. Barišnikov sodi med najpomembnejše baletne umetnike v drugi polovici 20. stoletja.

Barišnikov je skupaj z ameriškim igralcem Billom Murrayjem in kuharskim mojstrom Petrom Kellyjem vložil denar v vodko, izdelano iz slovenske ajde in nedotaknjene čiste vode izpod slovenskih Alp Slovenia vodka.

Oskarjevski nominiranec

Znan je tudi kot igralec. Leta 1977 je bil nominiran za oskarja in zlati globus za stransko vlogo Yurija v filmu The Turning Point. Za tisti čas odmevno vlogo je ustvaril tudi v priljubljeni seriji Seks v mestu, v kateri je kot ruski umetnik Aleksandr Petrovsky očaral Carrie Bradshaw in jo odpeljal v Pariz.

O zarečenem kruhu ...

"Ljudje, zapisani umetnosti, se nikoli ne bi smeli poročiti in imeti otrok, saj je to zelo sebična izkušnja," je nekoč dejal. A čeprav nikoli ni verjel v konvencionalen zakon, je od leta 2006 poročen z nekdanjo balerino Liso Rinehart, s katero imata tri otroke, Petra, Anno in Sofio. Z nekdanjo ljubeznijo Jessico Lange imata tudi hčer Aleksandro (Schuro).

Okrogli jubilej je Barišnikov pričakal delovno: trenutno nastopa v globoko intimnem performansu Brodski/Barišnikov, ki ga je navdahnilo njegovo dolgoletno prijateljstvo z izgnanim ruskim Nobelovcem Josipom Brodskim.

A. J.