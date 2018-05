Devetdeset Tisnikarjevih portretov za ravno toliko slikarjevih let

Razstava bo odprta vse leto in jo bodo še dopolnjevali

17. maj 2018 ob 11:45

Mislinja - MMC RTV SLO, STA

V rojstni hiši Jožeta Tisnikarja v Mislinji se z razstavo devetdesetih portretov poklanjajo spominu na tega pomembnega koroškega umetnika. Dela so za to priložnost prispevali številni umetniki, družina in prijatelji.

Razstavo z naslovom 90 portretov za 90 let odpirajo drevi ob 18. uri v galeriji Kavka v Tisnikarjevi rojstni hiši v Mislinji, ki so jo deloma tudi obnovili. Postavitev bo odprta vse leto, sproti pa jo bodo tudi dopolnjevali.

Fotografije, slike in grafike za razstavo so prišle z različnih koncev, posodili so jih med drugim fotograf Tihomir Pinter in umetniki Lojze Adamlje, Nikolaj Beer, Benjamin Kumprej, Zoran Ogrinc, Anton Repnik, Ludvik Pandur, Marijan Mirt, France Slana in drugi ter umetnikovi sorodniki in prijatelji.

Tisnikarjev poklon Koroški galeriji

Letos mineva tudi 20 let od Tisnikarjeve smrti, z osrednjo poletno razstavo pa se bodo dvojnemu jubileju poklonili tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Galerija ima v svoji zbirki skupno okoli 60 Tisnikarjevih del, od katerih jih je avtor večino podaril galeriji, nekaj je odkupljenih.

Na razstavi, ki jo bodo v Slovenj Gradcu odprli 29. junija, bodo tudi dela iz drugih, tudi zasebnih zbirk. Veliko del bo takšnih, ki jih v Slovenj Gradcu doslej še niso postavili na ogled, napovedujejo v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Slikar minljivosti

Jože Tisnikar (1928-1998) je kot likovni umetnik samouk ustvaril izjemen opus risb, slik in grafik. Na platnih temačnega hladnega kolorita je kot pričevalec poslednjih trenutkov človeškega bivanja upodabljal minljivosti.

M. K.