GhettoSafari ali degradirani življenjski prostori kot izhodišče kulturnega razvoja

Razstava umetnice Nez Pez

19. september 2017 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Kinu Šiška je na ogled betonska instalacija, v kateri se umetnica mlade generacije Nez Pez ukvarja z bivalnimi prostori ljudi z roba družbe. Po principu igranja z legokockami in z uporabo kalupiranja je postavila betonsko 3D-sestavljanko GhettoSafari, s katero razmišlja o vlogi socialno degradiranih življenjskih prostorov v družbi.

Ghettosafari je sestavljen iz betonskih multiplov, deformiranih betonskih kock, ki so izdelani s kalupiranjem in vlivanjem v beton. 3D-sestavljanka posnema stanovanjske komplekse, gradbene luknje, kakršne najdemo v favelah ali zapuščenih gradbiščih. Instalacija odpira vprašanje o uporabi in zasedanju zapuščenih prostorov, estetizaciji in gentrifikaciji samoniklih krajevnih skvotov. Umetnica s projektom nestandardiziran prostor obravnava kot neke vrste mestno nišo, ki je v urbanih okoljih pogosto izhodišče za razvoj (alternativne) kulture.

Po umetniškim imenom Nez Pez ustvarja akademska kiparka Neža Jurman. Leta 1985 rojena umetnica je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je prejela univerzitetno Prešernovo nagrado in priznanje ALUO za posebne umetniške dosežke. V svojem ustvarjanju posega po različnih medijih in zvrsteh, tako kiparstvu kot instalacijah, zvočni in videoumetnosti, ulični umetnosti, scenografiji, tudi klasičnih tehnikah, kakršni sta grafika in risba. Prav risba je temelj njenega ustvarjanja. Ta se sprehaja skozi različne medije, skozi grafiko, sliko, animacijo in celo risbo v kiparstvu, se jim prilagaja, a hkrati vseskozi ostaja zvesta lastnim zakonitostim.

Njeno delo zaznamujejo procesualnost, multipliciranje in izdelovanje nikoli povsem sklenjenih ciklov umetniških del. Opus pa vodi po ponavljajočih se motivih, ki se selijo iz medija v medij. Svoja dela je predstavila na več samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, BiH, Bolgariji in na Češkem. Živi in ustvarja v Ljubljani.