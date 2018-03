Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na sliki je avtoportret Paule Muhr, v Srbiji rojene umetnice, ki živi in dela v Berlinu. Foto: Galerija Photon Avtoportret slovaškega umetnika Dušana Kochola. Foto: Galerija Photon "Fontana: po Duchampu, Naumanu, Signerju in mnogih drugih". Foto: Galerija Photon Dodaj v

Kaj še pomeni avtoportret v času, obsedenem s samoupodabljanjem?

V Photonu razstava Onkraj sebe o avtoportretu v času družbenih medijev

30. marec 2018 ob 21:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umetniki so se skozi zgodovino na avtoportretih upodabljali iz različnih vzgibov - nekdaj jim je ta žanr služil kot ogledalo za raziskovanje lastnega jaza. Dandanes je samopodoba postala medij za preizpraševanje različnih družbenih tem.

V Photonu - Centru za sodobno fotografijo je odprla vrata razstava Onkraj sebe - avtoportret v času družbenih medijev. Razstavni projekt se ukvarja z vprašanji relevantnosti avtoportreta - predvsem v medijih fotografije in videa - kot umetniškega motiva v času in kontekstu družbenih omrežij.

Kot sta zapisala kustosa razstave Dejan Sluga in Metka Zupanič, je sodobna kultura s pojavom družbenih omrežij postala obsedena s samoupodabljanjem in samoprezentacijo, saj naša življenja zavestno spreminjamo v neki vzporedni svet, oblikovan po naših predstavah in željah. Družba, katere glavno gonilo je potrošništvo, reproducira narcistične, vase zagledane osebnostne strukture prebivalstva, katerih glavni imperativ je "jaz". Socialne komunikacije postajajo del virtualnih svetov zabavne industrije, v ustvarjanju vseprisotnosti v svetu družbenih omrežij pa igra pomembno vlogo ravno fotografsko samoupodabljanje na način selfijev.

Upodabljanje samega sebe je bilo nekoč domena umetnosti, v zadnjem času pa smo priče izjemni širitvi avtoportreta iz sveta umetnosti v širšo kulturo - in zaradi tega dejstva se zdi toliko bolj pomembno ponovno preizprašati pomen tega od nekdaj pomembnega žanra.

V razstavnem projektu Onkraj sebe želijo v ospredje postaviti vprašanje relevantnosti (zlasti fotografskega) avtoportreta kot umetniške prakse v današnjem času. Po drugi strani želijo nasloviti tudi vprašanja problematike narcisizma v umetnosti nasploh, zlasti pa v fotografskih in video delih umetnikov.

Razstavni projekt obsega dela avtorjev, ki za prezentacijo samih sebe uporabljajo predvsem medij fotografije, ki jim ponuja možnosti neskončnega eksperimentiranja, preoblikovanja in manipuliranja z lastno podobo, preko žanra avtoportreta pa preizprašujejo družbene in osebne teme.

Avtorji Uroš Djurić, kolektiv G.R.A.M, Nika Oblak & Primož Novak, Dušan Kochol, Paula Muhr, Evelin Stermitz in Tomaž Tomažin v svojih delih na različne načine problematizirajo potrošniško družbo in vlogo posameznika v njej. Kot ustvarjalni navdih jim služi estetizirana vsakdanjost v obliki spektakelskih dogodkov in fascinantnih učinkov, ki se dogajajo v vseh sferah - od politike, družbene angažiranosti (npr. feminizma), pop kulture in umetnosti. V izbranih delih s tem, ko v ospredje postavljajo sebe, razgaljajo stereotipe vsakdanjega življenja in ustvarjajo konceptualne fotografske projekte, kjer pa je osnovni motiv manipuliran in podvržen različnim intervencijam.

V ospredju del so tako predvsem samoironija, humor in narativnost, avtorji pa se nam prikazujejo kot "konstruirane identitete" v različnih družbenih sferah sodobnega življenja, sta še zapisala kustosa.

Razstava bo na ogled do 18. maja.

A. J.