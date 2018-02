Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Claude Monet, Postaja Gare St-Lazare (1877). Foto: National Gallery, London Hočem naslikati zrak, ki objema most, hišo, čoln ... in lepoto svetlobe, v kateri obstajajo. Claude Monet Claude Monet (1840-1926) leta 1899. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Ena zadnjih Monetovih senenih kopic gre na dražbo Dodaj v

Na Monetovih platnih ujete arhitekturne stvaritve: "Zrak, ki objema most, hišo, čoln."

Prihajajoča razstava v Narodni galeriji v Londonu

20. februar 2018 ob 12:26

London - MMC RTV SLO, STA

Nobeno vprašanje ni, da je bil Claude Monet velik ljubitelj narave, še posebej vodnih lilij, vendar je rad upodabljal tudi stavbe, vasi in mesta. V Narodni galeriji v Londonu so se odločili na enem mestu predstaviti tudi to njegovo stran, saj se doslej nihče ni poglobil vanjo.

V londonski galeriji bodo tako na razstavi zbrali znana in manj znana dela tega velikega francoskega umetnika. Samostojne postavitve, ki Monetovo ustvarjanje raziskuje skozi arhitekturo, ki jo je upodabljal, še ni bilo, so zapisali pri Narodni galeriji.

Ob tem so pri galeriji poudarili, da so tudi sicer razstave izključno z Monetovimi deli redke. V Veliki Britaniji so se francoskemu umetniku z razstavo nazadnje posvetili pred skoraj dvema desetletjema.

Arhitekturne stvaritve v objemu narave

V Londonu bo tako med 9. aprilom in 29. julijem razstavljenih 75 znanih in manj znanih impresionistovih del z upodobitvami arhitekture. Stavbe izpolnjujejo različne vloge na Monetovih platnih - nekatere na primer služijo kompoziciji, druge ostro nasprotujejo naravi, tretje pa opozarjajo na odsotno prisotnost ljudi.

Monet, sicer znan predvsem po svojih upodobitvah narave, je nekoč izjavil: "Hočem naslikati zrak, ki objema most, hišo, čoln ... in lepoto svetlobe, v kateri obstajajo." A v objemu narave je rad slikal tudi stavbe, vasice, plažo, mestna središča, železniške mostove in postaje, primestna stanovanja in živahna pristanišča - od tistih v Normandiji, Rouenu, Parizu in Londonu do Benetk.

Subjektivna likovna podoba trenutka

Claude Monet (1840-1926) je v zgodovino zapisan kot eden najpomembnejših impresionističnih slikarjev. Vse pogosteje je ustvarjal v naravi po načelih plenerizma, najprej razmeroma realistične pejsaže in prizore iz meščanskega življenja.

Pozneje je z igro barv in svetlobe povsem svobodno interpretiral motiv kot subjektivno likovno podobo trenutka, zato je posameznemu motivu namenjal več podob v različni svetlobi oziroma času dneva.

P. G., foto: National Gallery, London