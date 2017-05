Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetnica Marta Minujin in umetniški direktor Documente Adam Szymczyk ob predstavitvi makete Knjižnega Partenona na lanskim knjižnem sejmu v Frankfurtu. Foto: EPA Babilonski stolp iz knjig, ki ga je Marta Minujin postavila v okviru projekta Buenos Aires svetovna prestolnica knjige 2011 - in je vseboval tudi 350 knjig iz Slovenije. Foto: EPA Sorodne novice Ob velikih dogodkih se med drugim poraja tudi vprašanje začasnosti množične umetnosti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomagajte zgraditi Knjižni Partenon: iščejo se prepovedane knjige

Spektakularna instalacija letošnje Documente

22. maj 2017 ob 14:25

Kassel - MMC RTV SLO

K prispevanju prepovedanih knjig, iz katerih bo umetnica Marta Minujin na letošnji Documenti v Kasslu zgradila tempelj po vzoru atenskega Partenona, so javnost pozvali organizatorji te mednarodne razstave sodobne umetnosti.

Documento, ki letos prvič poteka v dveh mestih, so v Atenah odprli že 8. aprila in bo tam trajala do 16. julija – v siceršnjem mestu dogajanja Kasslu pa jo odpirajo 10. junija in bo na ogled do 17. septembra.

Knjige, prepovedane kdajkoli ali kjerkoli

Konceptualna umetnica Marta Minujin za 14. izvedbo Documente načrtuje svoj spektakularen Knjižni Partenon, tempelj s 14 desetmetrskimi stebri, ki bo sestavljen iz knjig. Sicer je Partenon je glavni tempelj atenske akropole, ki so ga postavili v 5. stoletju pr. n. št. in velja za najslavnejši ostanek starogrške arhitekture.



Poziv za prispevanje knjig je odprt že nekaj časa in tako so do zdaj od založnikov, pa tudi od zasebnih donatorjev nabrali že 42.000 knjig, za dokončanje jih potrebujejo še vsaj 10.000. Zbiranje se bo nadaljevalo tudi po odprtju Documente na nemških tleh. Iščejo knjige, ki so bile prepovedane kdajkoli in tudi kjerkoli v svetu - ali pa so še vedno na seznamu prepovedanih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Od Babilona do Partenona

Argentinska umetnica Marta Minujin (1943) je že okviru kulturnega projekta Buenos Aires svetovna prestolnica knjige 2011 postavila instalacijo Babilonski stolp knjig. Takrat je šlo za železno konstrukcijo na trgu San Martin, sestavljeno iz okoli 30.000 knjig. Ljubljana je bila leto dni pred Buenos Airesom svetovna prestolnica knjige, Slovenija je k argentinskemu projektu prispevala 350 knjig, so še zapisali na slovenskem veleposlaništvu v Buenos Airesu.

Sicer pa je umetnica s poljskim likovnim kritikom in kustosom Adamom Szymczykim, ki je bil na mesto umetniškega direktorja Documente imenovan leta 2013, maketo načrtovanega Knjižnega Partenona predstavila na lanskem knjižnem sejmu v Frankfurtu in je takrat tudi že začela z akcijo zbiranja knjig. Ob septembrskem zaprtju letošnje Documente bodo instalacijo razpustili in knjige razdelili med "prepovedanega branja" željne obiskovalce.

P. G.