Preplet skulptur in morskega življa v prvem podvodnem muzeju v ZDA

Na širšem območju je potonilo 20 ladij

22. julij 2018 ob 14:14

Tallahassee - MMC RTV SLO

V Mehiškem zalivu pred obalo Floride so odprli prvi podvodni muzej v ZDA, ki so ga poimenovali Podvodni muzej umetnosti (Underwater Museum of Art – UMA). Pod vodo si bo mogoče ogledati preplet umetniških skulptur in morskega življa.

V muzeju okoli dva kilometra pred severozahodno obalo državnega parka Grayton Beach na Floridi v ZDA je sedem skulptur, ki se raztezajo na globini 18 metrov pod vodo. Vsa so dela ameriških umetnikov in deloma spominjajo na pomorstvo, je poročala nemška tiskovna agencija (DPA).

Podvodno raziskovanje modrih globin oceana je razburljivo že samo po sebi, zdaj pa bodo lahko potapljači doživeli nepozabno, saj si bodo ob raziskovanju morskega dna in opazovanju pestrega morskega življa lahko hkrati ogledali tudi umetniška dela.

Med njimi so propeler, hobotnica, ki jo je ustvarila glavna pobudnica muzeja Allison Wickey, skulptura potapljaške opreme morskega znanstvenika Jacquesa Cousteauja, pa tudi ananas, jelen in velikanska lobanja, ki jo je napravil umetnik Vince Tatum. Skulpture, ki naj bi jih menjali vsako leto, naj bi služile kot habitat za ribe ter spodbudile rast koral in ostrig.

Wickeyjeva je po poročanju spletnega CNN-a pojasnila, da je projekt podvodnega muzeja predlagala misleč, da gre zgolj za zanimivo idejo, ki je ne bodo nikoli "zagrabili", a se je zmotila. Odziv je bil namreč entuziastičen in v sodelovanju umetniškega zavezništva floridskega okrožja Walton (Cultural Arts Alliance of Walton County) in Združenja za umetne grebene južni Walton (South Walton Artificial Reef Association) je začel nastajati muzej.

Skulpture dopolnjujejo morsko dno

V združenju so jim svetovali, kako postaviti skulpture, da bodo čim bolj koristile podvodnemu živalskemu svetu. "Povedali smo jim, kaj se sme v smislu materialov, velikosti in oblik, nato pa smo tudi poskrbeli za podvodno instalacijo skulptur," je pojasnil predsednik združenja Andy McAlexander in še posebej poudaril, da je prepovedana kakršnakoli plastika in materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.

McAlexander sprva ni bil navdušen nad idejo podvodnega muzeja. "Umetnost me ni nikoli pretirano zanimala, tako da me je uspešnost in popularnost projekta močno presenetila," je odkrito priznal. "V muzeju sem se potapljal dvakrat in moram odkrito priznati, da sem se motil, projekt je zame postal prava inspiracija," je sklenil.

Potopljeni Jezus in letalonosilka

Blizu Floride je že od leta 1965 tudi skulptura Jezusa na približno osmih metrih pod morsko gladino. Gre za 1,8 metra visok bronasti kip, ki Kristusa prikazuje z rokami, iztegnjenimi proti površju.

Poleg tega je na tem območju potonilo 20 ladij. Zlasti razbitina ladje Hoyt S. Vandenberg je priljubljena destinacija potopljačev, obenem predstavlja drugi največji umetni greben na svetu. V Mehiškem zalivu pa leži tudi razbitina 280-metrske letalonosilke USS Oriskany, ki so jo med drugim uporabljali v Korejski (1950-53) in Vietnamski vojni (1965-75).

