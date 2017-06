Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Piet Mondrian: Victory Boogie Woogie, 1942–44. Foto: EPA Mlin Oostzijdse z modrim, rumenim in vijoličnim nebom, 1907-08. Foto: EPA Kompozicija II v rdeči, modri in rumeni, 1930. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stoletje po začetku De Stijla dobi Mondrian največjo retrospektivo doslej

"Da bi prodrl v bistvo svari, abstrahiram"

3. junij 2017 ob 13:32

Hagg - MMC RTV SLO/STA

"Mislim, da je destruktivni element v umetnosti preveč zanemarjen," je razmišljal Piet Mondrian, ki je umetnost razumel kot pot do duhovnega. To je bilo zanj dosegljivo prek abstrakcije, slečene vseh odvečnih distrakcij. Slikarju, ki je na začetku 20. stoletja pomagal zatresti tla dolga stoletja uveljavljenega realističnega upodabljanja, so v Haagu pripravili najobsežnejšo retrospektivo doslej.

Razstava, ki jo danes odpirajo v Gemeentemuseumu, pomeni vrhunec dogodkov, ki so jih v muzeju pripravili ob stoletnici nizozemskega umetniškega gibanja De Stijl. Postavitev del najbolj prepoznavnega predstavnika gibanja nosi naslov Odkritje Mondriana, na ogled pa bo do 24. septembra.

Na ogled so dela iz vseh ključnih Mondrianovih obdobij, od njegovih začetnih krajin v bolj realistični maniri, do nedokončane mojstrovine Victory Boogie Woogie, v kateri se izraža s svojim prepoznavnim koloritom osnovnih barv.

V letu, ko se spominjamo stoletnice De Stijla, so v muzeju restavrirali 120 Mondrianovih del. Za to priložnost pa so se v muzeju odločili predstaviti tako rekoč celotno zbirko umetnikovih del v svoji lasti, kar pomeni nič manj kot 300 umetnin.

Od realistične krajine k abstrakciji

Piet Mondrian se je rodil leta 1872 v Amersfoortu blizu Utrechta, slikarstvo pa študiral v Amsterdamu. Sprva je slikal umirjene krajine nežnih barv, prelom pa je njegova umetnost doživela po obisku v Parizu leta 1911, kjer se je srečal s kubizmom Picassa in Braqua in se tudi sam odpovedal mimetični podobi. Podobe dreves, ki so bila kot star simbol samodrštva in mogočnosti priljubljen motiv njegovih platen, so zdaj odvrgla rjavo in zeleno obarvano listje ter ga nadomestila z bolj živimi barvami nenaturalistične palete. Njihove krošnje so se bohotile v rdečih in modrih odtenkih, dokler se niso z Mondrianovim nadaljevanjem destruktivnega procesa zdrobile v barvne pravokotnike rumene, modre in rdeče barve.

V želji po približanju k samemu bistvu stvari in odvrnitvi od vsega odvečnega, ki omejuje jasnost pogleda, je barvno paleto zreduciral na osnovne barve, ujete v mrežo črnih črt. Takšna pot ga je privedla k abstrakciji.

Približevanje resničnosti

S Theom van Doesburgom in drugimi umetniki so leta 1917 v Leidnu ustanovili umetniško revijo in gibanje De Stijl. Mondrian je v reviji utemeljil svoj abstraktni slog, imenovan neoplasticizem. Naloge umetnosti ni videl v reprodukciji stvarnih objektov, temveč izražanju absolutnega, ki je skrito v realnosti. "Resničnosti se želim približati, kolikor je le mogoče. Da bi prodrl v bistvo svari, abstrahiram," je o svojem ustvarjanju pojasnil Mondrian.

Ko je leta 1940 prispel v New York, je postopoma sprostil strogo formo, opustil črne linije in jih nadomestil z neomejenimi zaplatami barv.

M. K.