V buhtečem vrtu Katje Bednařik Sudec, prostoru sklenjene večnosti

Razstava bo odprta do 5. novembra

9. oktober 2017 ob 16:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani umetnica Katja Bednařik Sudec vabi v Skriti vrt, panoramsko parafrazo srednjeveške motivike rajskega vrta, s katero ustvarja prostor "duševnega miru kot trajanje v času".

Njen Skriti vrt je neke vrste sodobna aluzija na motiviko hortus conclusus, združeno z idejo o rajskem vrtu. Vendar srednjeveška motivika umetnici služi le za prvo izhodišče. To ni dejanska rekonstrukcija rajskega vrta, spomni likovni kritik Robert Inhof, saj v njem ni ključne rastline, drevesa spoznanja. In tudi marijanska ikonografija zaprtega vrta ji je le pokrajina, iz katere črpa cvetlice, barvite in dehteče nosilke vseh vrst metafor, drobnih elementov raja, človekovega notranjega miru.

Če so bile na starih upodobitvah te rože le drobne cvetlice, dopolnila kulise in majhni atributi osrednjih figur, so v vrtu Katje Bednařik Sudec glavne protagonistke, prave rože gigantke, med katerimi se izgublja liliputanski gledalec. Gledalec vstopi v krožno obliko, od znotraj poslikano s cvetličnimi motivi, od zunaj pa na njeno notranjost nakazujejo le blede transparence.

Znotraj sklenjene večnosti

Rože so tudi tokrat modificirani fragmenti spomina na vzorce na nekdanjih ženskih draperijah, brokatih, tapetah, zavesah in oblogah sedežnih garnitur, prtih in odejah. "Gre za konstrukcijo, ki ima, če jo gledamo s ptičje perspektive, obliko prstana, ki nakazuje na sklenjeno večnost. Vse, kar je zunaj te nežne panoramske meje, je - simbolično gledano - vzhodno od raja."

Jaz tebi, ti meni – soustvarjanje Skritega vrta

Meja vrta ponazarja osebno lastno notranjo mejo, pred katero se znajde človek. Obiskovalcu je dana možnost lastne intervencije. Prav zaradi tega povabila k intervenciji bo med razstavo potekala delavnica Jaz tebi, ti meni oz. Ženska ženski. Na delavnici sodelujoče vabijo k dopolnitvi dela z všivanjem besed in citatov. Gre za soustvarjalni proces, ki ga umetnica pogostokrat uporablja za nastanek svojih del.

Katja Bednařik Sudec se je rodila leta 1979 v Rakičanu pri Murski Soboti. Diplomirala je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je tudi magistrirala. Leta 2011 je zaključila študij na Inštitutu Art in Context berlinske univerze. Njeno postavitev lahko v Mestni hiši ujamete do 5. novembra.

