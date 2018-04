Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Spomenik vsem žrtvam vojn so že četrtič popisali. Foto: Twitter/Majda Širca Dodaj v

Spomenik na Kongresnem trgu znova popisan

Z rdečim razpršilom na beli zid

17. april 2018 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spomenik, namenjen vsem žrtvam vojn, ki stoji na Kongresnem trgu v Ljubljani, so znova popisali z grafitom. Tokrat so neznanci z rdečo barvo zapisali "Bodeča žica na meji - trupla v Kolpi!".

Policisti pravijo, da so še neznani storilci med 5.00 in 6.30 z rdečim razpršilom na zid spomenika naredili napis v velikosti okoli 1 krat 10 metrov. Sumijo jih storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

To je že četrtič, da je nekdo popisal spomenik. Nazadnje so ga porisali 25. februarja. Julija 2015 so neznanci na postavitveni prostor najprej narisali kljukasti križ in napisali Nehajte se že igrati domobrance in partizane. Teden pozneje pa so ga polepili z rdečimi zvezdami.

A. S.