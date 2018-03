Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Srečanja se je udeležilo 11 od skupno 16 slovenskih županj. Te vodijo občine Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dravograd, Grad, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Ljutomer, Majšperk, Semič, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šmarješke Toplice, Trbovlje in Turnišče. Foto: Občina Turnišče Občina Turnišče je občina zgodovine in napredka hkrati. Imamo več kot tisočletno zgodovino, ki jo poskušamo predstaviti širši javnosti. Vse, kar delamo danes, so koraki v prihodnost, k modernemu razvoju na temeljih zgodovine. In ženske na položajih imamo pri tem pomembno vlogo. Županja Vesna Jerala Zver

Ob dnevu žena v Turnišču srečanje slovenskih županj

Županje se srečajo vsake tri mesece

8. marec 2018 ob 18:05

Turnišče - MMC RTV SLO, STA

Slovenske županje so se ob dnevu žena srečale v občini Turnišče pri županji Vesni Jerala Zver, ki je dejala, da imajo ženske na položajih pomembno vlogo pri korakanju v moderno in svetlejšo prihodnost.

"Občina Turnišče je občina zgodovine in napredka hkrati. Imamo več kot tisočletno zgodovino, ki jo poskušamo predstaviti širši javnosti. Vse, kar delamo danes, so koraki v prihodnost, k modernemu razvoju na temeljih zgodovine. In ženske na položajih imamo pri tem pomembno vlogo," je ob tej priložnosti poudarila gostiteljica Jerala Zver.

Po sprejemu v prostorih občine, krajši predstavitvi občine in pogovoru o položaju žensk v politiki ter njihovi enakopravnosti so se županje odpravile k največjemu pridelovalcu zelenjave v državi. To je podjetje Paradajz, kjer jim je direktor Martin Žigo predstavil gojenje paradižnika Lušt in največji rastlinjak v Sloveniji.

V tovarni obutve Planika je udeleženke sprejel tehnični direktor Stanislav Draškovič, ki jih je popeljal skozi proizvodnjo. Letno izdelajo skoraj pol milijona parov čevljev višjega cenovnega razreda po najsodobnejših postopkih. V čevljarskem muzeju, ki stoji nasproti tovarne, pa so si ogledale, kako so nekoč čevlje izdelovali vaški mojstri v cehovskem združenju čevljarjev.

Sklep v cerkvi Marije Vnebovzete

Srečanje so županje sklenile v cerkvi Marije Vnebovzete, kjer jim je pater Toni Brinjovc predstavil obe cerkvi in poslikave Janeza Aquile. Nova cerkev Marije Vnebovzete je pred tremi leti praznovala 100. obletnico izgradnje, starejša cerkev Blažene Device pa je lani praznovala 750. obletnico prve pisne omembe.

Srečanja se je udeležilo 11 od skupno 16 slovenskih županj. Te vodijo občine Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dravograd, Grad, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Ljutomer, Majšperk, Semič, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šmarješke Toplice, Trbovlje in Turnišče.

Vsake tri mesece se županje srečajo v eni izmed občin, ki jo vodi ženska. Pri organizaciji jim pomaga Skupnost občin Slovenije (SOS). "Županje na srečanjih že od začetka tega mandata krepijo medsebojno podporo in gradijo politično mrežo solidarnosti. Skupnost občin Slovenije jim pri tem nudi podporo z vidika strokovnega usposabljanja, kadar se zanj pojavi potreba, pomaga organizacijsko, ne nazadnje pa deluje kot platforma, na kateri se takšna mreža županj lahko tudi dolgoročno ohranja in nadgrajuje," je povedala generalna sekretarka skupnosti Jasmina Vidmar.

