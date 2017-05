#MMCdebata: "Nov dan, nov napad. To je tisto, kar je najbolj grozno."

60. MMC-debata po terorističnem napadu v Manchestru

27. maj 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Presenečenje? Čez pet let bodo takšne novice le še drugorazredna tema," je bil le eden od številnih komentarjev MMC-jevih bralcev na teroristični napad v Manchestru.

Ta teden je na MMC-jevem portalu najbolj odmeval teroristični napad v Manchestru, v katerem se je razstrelil samomorilec in ubil 22 ljudi.

#MMCdebata

Samomorilski napadalec se je razstrelil po dobro obiskanem ponedeljkovem koncertu ameriške pevke Ariane Grande v dvorani, imenovani Manchester Arena. Ob 22 smrtnih žrtvah je bilo ranjenih še 59 ljudi. Med žrtvami je bilo veliko mladih, najmlajša žrtev je le osemletna deklica.

V povezavi z napadom aretirali šest ljudi

Policija v Manchestru je hitro sprožila preiskavo in odkrila identiteto storilca. "Lahko potrdim, da je za grozodejstvo prejšnjo noč osumljen 22-letni Salman Abedi," je sporočil načelnik mestne policije Ian Hopkins, kaj več pa v tej fazi preiskave ni hotel povedati. Prednostna naloga policije je bila v tistem trenutku odkriti, ali je deloval sam ali je bil del širše mreže. Pozneje so v povezavi z napadom prijeli šest ljudi.

Razglašena najvišja stopnja ogroženosti

Po ponedeljkovem terorističnem napadu so britanske oblasti v torek zvečer dvignile stopnjo ogroženosti na najvišjo. To pomeni, da bi se lahko v neposredni prihodnosti zgodili novi napadi, je pritrdila britanska premierka Theresa May. V skladu z dvigom stopnje ogroženosti bodo na ključne javne točke razporejene vojaške enote, da bi policistom pomagale pri zagotavljanju varnosti, je napovedala premierka in dodala, da bi bili lahko vojaki v prihodnjih tednih navzoči tudi na večjih dogodkih, kot so koncerti. Mayeva je poudarila, da ne želi, da bi bila javnost neupravičeno vznemirjena, a je hkrati zagotovila, da gre za "sorazmeren in razumen odgovor".

