Kako živi in kaj rada počne Tončka iz Dolenjske, kadar ne kliče na radio?

"Sem si rekla, če me ljudje radi poslušajo, bom pa še klicala,” pravi Tončka. Foto: Radio Slovenija/Andreja Čokl

Če ste reden ali vsaj občasen poslušalec našega Prvega programa, ste gotovo že slišali Tončko iz Dolenjske. Tončka Bradač, če dodamo še njen priimek, bo prihodnje leto dopolnila 70 let.

Redno kliče v naš jutranji Svetovalni servis, prav tako skoraj ni nedelje, ko se nam ne bi oglasila že pred šesto uro zjutraj. Ker smo zvesto poslušalko želeli bolje spoznati, smo jo obiskali v Loški vasi pri Dolenjskih Toplicah, kjer z možem živi že več kot pol stoletja. Povedala nam je veliko zanimivega o sebi in svojem življenju, med drugim tudi, zakaj v nedeljo zjutraj že ob petih kuha govejo juho.

"Ko štedilnik zakurim, ko se segreje, pred peto, že pristavim. Z možem imava pred sedmo že prvi zajtrk, kruh z namazom, čaj in skodelico kapučina. Potem gre on v hlev – v "hotel mu" – in ko okoli pol devetih pride nazaj, ga že čaka topel obrok, goveja juha. In potem imava za kosilo spet juho in če je kaj ostane, še za večerjo.”

Spat gresta zelo zgodaj, ob sedmih zvečer sta že v postelji. Torej vstajata in hodita spat s kurami, pravzaprav celo pred njimi …

"Ja, včasih zvečer kakšno zunaj pustim, ker prezgodaj zaprem kurnik."

Sicer pa je kot za večino Slovencev tudi zanjo na prvem mestu zdravje:

"Prosim samo za zdravje, nič drugega, tudi če bi bila lačna, samo da sem zdrava. Moja največja sreča je, da se zjutraj živa zbudim."

In tako že zgodaj zjutraj rada pokliče in zastavi vprašanje v Svetovalnem servisu. Zaradi pogostih klicev so se nekateri poslušalci že pritoževali, da kliče preveč. In kako jim Tončka odgovarja?

"Sem se že odločila, da ne bom več klicala, in sem to tudi povedala po radiu. In so poslušalci zahtevali: 'Tončka mora še klicati!' … In sem si rekla, če me ljudje radi poslušajo, bom pa še klicala."

Andreja Čokl, Radio Prvi