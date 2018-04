Tilčka Vidovič, legendarna ptujska branjevka

Kot mlado dekle je sanjala, da bo šivilja

Objavljeno: 9. april 2018 ob 18:22

Ptuj - MMC RTV SLO

"Sem prav zadovoljna, jesen življenja imam lepo, moram priznati, zato pa sem, veste, stalno dobre volje," pravi legendarna branjevka. Foto: TV Slovenija VIDEO 90-letna ptujska branjevka

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je danes sprejel Tilčko Vidovič, legendarno ptujsko branjevko, ki že kar šest desetletij s prodajo doma pridelane zelenjave oskrbuje zveste kupce.

Z iskrivostjo in radoživostjo mojstrsko skriva svojih častitljivih devetdeset let in je zagotovo nepogrešljiv del vsakdanjika na tržnici na Ptuju. S sprejemom v mestni hiši se ji je župan zahvalil za dolgoletno pestro ponudbo na mestni tržnici, ki jo vedno spremlja njen topel in hudomušen nasmeh. Mi smo gospo Vidovič že dopoldne obiskali na njeni tržnici, saj je bil zanjo danes čisto navaden delovni dan.

Zdravnika sploh ne pozna, kljub devetim križem se vsako jutro odpravi na tržnico. Kot 14-letno dekle pa se je želela izučiti za šiviljo. "Pa ni bilo denarja in me je mama prepričala, da ne morem biti šivilja, ker imam predolge noge, da ne bom mogla stroja goniti, in sem jaz to verjela," pravi.

V družini je bilo kar osem otrok, da so imeli za preživetje, je na trgu začela prodajati solato. Danes ne prihaja več toliko zaradi zaslužka. "Zdaj raje gredo v trgovino, ne gledajo več na kakovost, ne na ceno," pravi legendarna branjevka. A še vedno rada kupčuje in ponuja domače pridelke.

"Sem prav zadovoljna, jesen življenja imam lepo, moram priznati, zato pa sem, veste, stalno dobre volje," še pravi in dodaja, da bo na tržnico prihajala, dokler ji bo služilo zdravje, pa četudi samo na klepet.

Ana Bučar, TV Slovenija