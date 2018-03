17. marec: Tina Maze slovesno dvignila veliki kristalni globus

Na današnji dan

17. marec 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska smučarka Tina Maze je leta 2013 osvojila veliki kristalni globus in postala najboljša smučarka sezone. Velikemu je dodala še dva mala kristalna globusa.

Mazejeva je v sezoni osvojila 11 zmag in skupaj 24-krat stala na stopničkah zmagovalnega odra. S tem je podrla rekord največ osvojenih stopničk v sezoni, z zbranimi 2.414 točkami pa je presegla tudi rekord največ osvojenih točk v eni sezoni in prehitela znamenitega avstrijskega smučarja Hermanna Maierja.

V sezoni 2012/13 je osvojila veliki kristalni globus za skupno prvo mesto v svetovnem pokalu ter prvi mesti v veleslalomskem in superveleslalomskem seštevku ter drugi mesti v slalomu in smuku.

Tina Maze se je rodila 2. maja 1983 v Slovenj Gradcu. Januarja 1999 je pri 15 letih debitirala v svetovnem pokalu. Pri 17 letih se je udeležila svojega prvega svetovnega prvenstva, naslednje leto pa olimpijskih iger, na katerih je veleslalomsko preizkušnjo končala na 12. mestu. Kariero je začela kot specialistka za veleslalom, nato pa je začela tekmovati še v vseh drugih disciplinah.

Prvo zmago v karieri je dosegla leta 2003 v Söldnu in skupni seštevek končala na 38. mestu z doseženimi 190 točkami, vsemi v veleslalomu. Sezona 2005 je bila uspešnejša, saj je trikrat zmagala v veleslalomu ter bila še dvakrat tretja v superveleslalomu. Sezono je končala na 10. mestu s 650 točkami, od tega jih je 366 osvojila v veleslalomu, v katerem je bila v skupnem seštevku četrta. Naslednjo sezono je s 525 točkami končala na 14. mestu. Sezona 2007 ni bila tako uspešna, saj se niti enkrat ni uvrstila na zmagovalni oder, med deseterico pa je tekme končala le trikrat. Sezono je končala na 30. mestu z 268 točkami. Februarja 2008 je v St. Moritzu dobila svoj prvi smuk v karieri, to je bila tudi prva ženska smukaška zmaga za Slovenijo. Sezono je končala 28. z 287 točkami.

Začetki, ko je Tina Maze zapustila slovensko reprezentančno ekipo in začela trenirati s svojo ekipo Team to aMaze, so bili težki. Z visokimi številkami se je počasi začela prebijati med najboljše. Odločitev se je obrestovala na domačem veleslalomu v Mariboru, kjer je zmagala leta 2009. Sezono je končala na šestem mestu z osvojenimi 852 točkami.

V naslednji sezoni se je trikrat povzpela na oder za zmagovalce; zmagala je v veleslalomu v Garmischu ter bila druga v veleslalomu in slalomu. Petnajstkrat se je uvrstila med deseterico ter bila četrta v skupnem seštevku. Sezono 2011/2012 je začela z nekaj dobrimi rezultati in stopničkami. Prvo zmago sezone je dosegla v Trbižu v superkombinaciji. Na stopničkah je stala osemkrat, skupni seštevek pa končala na 3. mestu s 1139 točkami. Na svetovnem prvenstvu v Garmischu je osvojila srebro v superkomninaciji ter zlato v veleslalomu. Sezona 2012 je bila zelo nenavadna. Zmagala ni na niti eni tekmi, desetkrat stala na stopničkah, nekajkrat pa le za las zgrešila zmago. 1402 osvojenih točk je zadostovalo za skupno drugo mesto.

Sezona 2012/2013 je bila sezona podiranja rekordov. Končala jo je z 11 zmagami in postavila rekord po številu osvojenih točk.

Leta 45 pr. n. št. je Julij Cezar premagal Pompeja in njegovo vojsko.

Leta 180 je umrl rimski cesar Mark Avrelij.

Leta 461 je umrl zavetnik Irske, krščanski misijonar sveti Patrik.

Leta 1712 se je rodil kipar Jožef Straub, eden najpomembnejših predstavnikov baročnega kiparstva na Štajerskem.

Leta 1741 je umrl francoski pesnik Jean-Baptiste Rousseau.

Leta 1834 se je rodil nemški izumitelj Gottlieb Daimler, ki je izumil prvi kompaktni in hitri bencinski motor, motorno kolo in prvi štirikolesni avtomobil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Med drugim je ustvaril tudi Mercedes-Benzovo trikrako zvezdo v krogu, po njem pa se imenuje tudi podjetje Daimler, eno največjih avtomobilskih podjetij na svetu.

Leta 1845 so izumili gumijasto elastiko.

Leta 1848 je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna straža.

Leta 1891 je bila prvič vzpostavljena telefonska zveza med Parizom in Londonom.

Leta 1901 so v Parizu 11 let po smrti Vincenta van Gogha razstavili 71 del njegovih del. Razstava je bila popolna senzacija, ki je umetniku prinesla posmrtno slavo.

Leta 1917 se je rodil ameriški pevec popevk in džezovski glasbenik Nat King Cole, s pravim imenom Nathaniel Adam Coles. Njegove največje uspešnice so bile Tea for Two, Mona Lisa in Send for Me.

Leta 1931 so v ameriški zvezni državi Nevadi legalizirali kockanje in druge igre na srečo.

Leta 1938 se je rodil ruski plesalec in koreograf, vodja baleta v Operi Garnier in Državni operi na Dunaju Rudolf Gametovič Nurejev.

Leta 1968 je skupina Bee Gees prvič nastopila na ameriški televiziji. Gledalcem se je predstavila v oddaji The Ed Sullivan Show.

Leta 1969 se je rodil angleški modni oblikovalec Alexander McQueen.

Leta 1988 je kolumbijsko letalo strmoglavilo na robu gora blizu venezuelske meje. Umrlo je 143 ljudi.

Leta 1992 je pred izraelskim veleposlaništvom v Buenos Airesu eksplodiral avtomobil bomba. Umrlo je 29 ljudi, 242 pa jih je bilo ranjenih.

Leta 1994 je na neuradnem treningu na planiški velikanki Finec Toni Nieminen postal prvi človek, ki je poletel dlje kot 200 metrov.

Leta 2003 je angleški minister Robin Cook odstopil zaradi vladnega načrta glede vojne v Iraku.

Leta 2004 so v nemirih na Kosovu Albanci uničili 35 pravoslavnih cerkva in samostanov. Umrlo je več kot 22 ljudi, 200 pa jih je bilo ranjenih.

Leta 2011 je najuspešnejši slovenski smučarski skakalec Primož Peterka sklical izredno novinarsko konferenco, na kateri je uradno potrdil, da končuje tekmovalno kariero. Peterka je v svetovnem pokalu zbral 15 zmag, ob tem pa v sezonah 1996/97 in 1997/98 osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu.

Leta 2011 je varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo o prepovedi poletov nad Libijo.

C. R.