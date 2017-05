22. maj: Rojstni dan ene najbolj prepoznavnih manekenk

Rojstni dan praznuje tudi Novak Đoković

22. maj 2017 ob 00:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1970 se je v Londonu rodila slovita angleška manekenka in igralka Naomi Campbell.

Njena mati Valerie Campbell je nekdanja plesalka afrojamajškega porekla, Naomi pa ima po očetovi strani tudi nekaj kitajskih korenin. Prav iz te mešanice genov izvirajo njene značilne obrazne poteze, na katere je Naomi izjemno ponosna.

Kot mlado dekle je Campbellova hodila na Akademijo Italia Conti, kjer se je učila baleta. Pri 15 letih je Naomi med ogledovanjem izložb v londonskem Covent Gardnu opazila Beth Boldt, nekdanja manekenka pri agenciji Ford. Campbellova je kmalu postala manekenka in podpisala je pogodbo z agencijo Elite. Sledile so donosne ponudbe za oglaševalske kampanje. Leta 1986 se je Naomi, stara komaj 15 let, pojavila na naslovnici revije Elle. Leta 1988 je njen obraz krasil naslovnico pariškega Voguea, bila je prva temnopolta manekenka, ki ji je pripadla ta čast. Ostalo je zgodovina.

Poleg izjemno uspešne manekenske kariere se je Naomi preizkusila tudi kot pevka, igralka in celo pisateljica, slavna pa je tudi zaradi svojih številnih slavnih spremljevalcev in "zvezdniškega" obnašanja. Zaradi več različnih incidentov se je temperamentna "črna gazela" že večkrat znašla na zatožni klopi.

Leta 337 je umrl rimski cesar Konstantin Veliki. Krščanstvo je razglasil za enakopravno vero.

Leta 1819 je parnik SS Savannah zapustil pristanišče v ameriškem mestu Savannah, zvezna država Georgia, in se odpravil na pot čez Atlantik. V angleški Liverpool je prispel 20. junija.

Leta 1843 se je rodila ameriška slikarka Mary Stevenson Cassatt.

Leta 1859 se je rodil angleški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Umrl je leta 1930.

Leta 1873 je umrl italijanski pisatelj Alessandro Francesco Tommaso Manzoni, čigar najbolj znamenit roman je verjetno Zaročenca.

Leta 1885 je umrl francoski romantični pisatelj, pesnik, dramatik in kritik Victor Hugo. V svojem najpomembnejšem delu, velikem romanu Nesrečniki, je Hugo uporabil kot snov socialne težave svojega časa.

Leta 1906 sta brata Wright prejela patent za svojo letečo napravo.

Leta 1907 se je rodil znani angleški igralec in režiser sir Laurence Olivier.

Leta 1939 so predstavniki vlade tretjega rajha in fašistične vlade kraljevine Italije podpisali dogovor o agresivni zvezi, imenovani Os Rim-Berlin.

Leta 1943 se je rodila irska političarka in dobitnica Nobelove nagrade za mir Betty Williams.

Leta 1943 je bila razpuščena Tretja internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1919 kot mednarodna organizacija komunističnih strank.

Leta 1946 se je rodil George Best. Nogometaš Severne Irske je največje uspehe doživel v dresu Manchester Uniteda, s katerim je leta 1968 osvojil Pokal državnih prvakov.

Leta 1947 je ameriški predsednik Harry S. Truman podpisal zakon, ki je bolj znan kot Trumanova doktrina. Z zakonom je odobril 400 milijonov dolarjev vredno vojaško in ekonomsko pomoč Turčiji in Grčiji.

Leta 1960 je južni del Čila stresel potres z močjo 9,5 stopnje po Richterju. Ta potres velja za najmočnejšega, ki so ga kadar koli zaznali.

Leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon B. Johnson objavil svoj načrt, s katerim bi končali revščino in odpravili socialne razlike v državi.

Leta 1967 je v Bruslju do tal pogorela veleblagovnica Innovation. Ta požar velja za najhujšega v zgodovini Belgije. V požaru je umrlo 323 ljudi, 150 pa jih je bilo poškodovanih.

Leta 1970 je umrl slovenski gledališki in filmski režiser in scenograf Bojan Stupica.

Leta 1970 je umrl slovenski slikar Anton Gojmir Kos.

Leta 1972 je umrla angleška igralka Margaret Rutherford.

Leta 1975 je umrl slovenski kipar Boris Kalin.

Leta 1978 se je rodila angleška manekenka, pevka in televizijska osebnost Katie Price, rojena Katie Infield, bolj znana kot Jordan.

Leta 1987 se je v Beogradu rodil teniški igralec Novak Djoković.

Leta 1990 sta se Severni in Južni Jemen združila in se preimenovala v Republiko Jemen.

Leta 1992 se je po 30 letih vodenja oddaje The Tonight Show poslovil 66-letni voditelj Johnny Carson.

Leta 1992 so bili Slovenija, Hrvaška in BiH sprejeti v OZN. Slovenija je postala 176. država članica in je s tem končno pridobila možnost, da se neposredno izreka o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo mednarodno varnost.

Leta 1996 je Zmago Sagadin spet postal trener košarkarjev Smelta Olimpije. Z ljubljanskim klubom je podpisal štiriletno pogodbo.

Leta 1996 so nogometaši Juventusa drugič postali evropski klubski prvaki. V finalnem srečanju Lige prvakov so v Rimu po streljanju enajstmetrovk premagali Ajax s 5:3. Po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1 (Ravanelli 13.; Litmanen 41.).

Leta 1997 je umrl ameriški biokemik in Nobelov nagrajenec za medicino Alfred Hershey.

Leta 1998 so severnoirski katoliki in protestanti podpisali mirovni sporazum.

Leta 2004 rokometašicam Krima ni uspelo tretjič osvojiti Lige prvakinj. Na povratni finalni tekmi so na Kodeljevem izgubile s Slagelsejem z 32:36 (14:16).

Leta 2004 se je asturijski princ in španski prestolonaslednik Felipe poročil z Letizio Ortiz Rocasolano.

Leta 2004 je tornado uničil ameriško mesto Hallam, zvezna država Nebraska. V tornadu je umrl en prebivalec tega mesta. Ta tornado pa velja tudi za najširšega v premeru, saj je imel obseg 2,5 milje.

Leta 2005 je Tadej Valjavec je na 14. etapi kolesarske Dirke po Italiji osvojil drugo mesto, s čimer je izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na največjih etapnih dirkah.

Leta 2011 je Carlo Ancelotti po porazu v Liverpoolu proti Evertonu (1:0) zapustil Chelsea.

Leta 2013 je Olimpija po 26 letih slavila v Kopru. Odločilni zadetek je v 25. minuti dosegel Nik Kapun.