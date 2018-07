27. julij: Olimpijske igre v Atlanti zaznamoval bombni napad

27. julij 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1996 je bomba med olimpijskimi igrami v Atlanti ubila enega in ranila 111 ljudi. To je bil le eden izmed bombnih napadov terorista Erica Roberta Rudolpha.

ZDA so ponosno gostile olimpijske igre ob njeni stoletnici, vendar pa je športna tekmovanja na žalost zaznamovala tragedija. 27. julija ob 1.20 zjutraj so med koncertom v Stoletnem olimpijskem parku v Atlanti, ko je bil ta še vedno poln ljudi, odjeknile eksplozije bombe.

Nesreča bi lahko bila še hujša, če ne bi varnostnik Richard Jewell cevnih bomb odkril še pred eksplozijo, tako mu je uspelo izprazniti neposredno območje nevarnosti. Razneslo je tri doma izdelane bombe, umrla je ena oseba, ki jo je šrapnel zadel naravnost v glavo , 111 ljudi pa je bilo ranjenih.

Ameriške oblasti so bile zmedene in ob medijski gonji je postal prvi osumljenec ravno varnostnik Jewell, ki je preprečil več deset mrtvih. Na koncu se je izkazalo, da je kriv domači terorist Eric Robert Rudolph, ki je napovedal vojno zveznim oblastem in je želel z napadom izsiliti prekinitev iger.

Rudolph se je po napadu več let skrival in bežal pred policijo, dokler ga niso 31. maja 2003 končno ujeli. Obsojen je bil na štirikratno dosmrtno zaporno kazen.

Leta 916 je umrl makedonski cerkveni pisec Kliment Ohridski. Je avtor cirilične pisave in hkrati najbolj znan učenec Cirila in Metoda.

Leta 1214 je v bitki pri Bouvinu francoski kralj Filip II. premagal angleškega kralja Ivana.

Leta 1667 se je rodil švicarski matematik Johann Bernoulli I.

Leta 1789 je bilo ustanovljeno zunanje ministrstvo ZDA.

Leta 1793 je bil v Parizu ustanovljen največji muzej na svetu - Louvre.

Leta 1794 je bil v Franciji aretiran Maximilien de Robespierre.

Leta 1839 je izbruhnila opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. V kantonskem pristanišču so zaplenili 20 tisoč zabojev opija, ki ga je iz Kitajska izvažala Vzhodnoindijska družba. V vojni je bila Kitajska poražena.

Leta 1824 se je v Parizu rodil francoski pisatelj in dramatik Alexandre Dumas sin, ki je začetnik francoskega realizma.

Leta 1835 se je v Val di Castellu v Toscani rodil italijanski pesnik, kritik in zgodovinar Giosue Carducci. Bil je prvi Italijan, ki je za svoje literarno delo leta 1906 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1857 se je rodil portoriški zdravnik, sociolog in politik José Celso Barbosa.

Leta 1866 je bil položen atlantski kabel, podmorski kabel, ki je omogočil telegrafsko povezavo čez Atlantski ocean.

Leta 1877 se je rodil slovenski jezikoslovec Ivan Koštial, ki se je največ ukvarjal z etimologijo in onomastiko.

Leta 1881 se je rodil nemški biokemik Hans Fischer, ki je za svoje delo leta 1930 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1901 se je rodil ameriški pevec Hubert Prior Vallée, bolj znan kot Rudy Vallee.

Leta 1915 se je v Firencah rodil svetovno znani tenorist Mario del Monaco.

Leta 1921 je Kanadčanoma Fredericu Bantingu in Charlesu Bestu uspelo prvič osamiti inzulin, ki se je izkazal kot dobro zdravilo za sladkorno bolezen.

Leta 1924 je umrl italijanski pianist, skladatelj in dirigent Dante Michaelangelo Benvenuto Ferrucio Busoni.

Leta 1943 je Stalin objavil razglas, s katerim je zagrozil s smrtjo vsem, ki bi se brez njegovega ukaza umaknili pred Nemci.

Leta 1944 se je rodil kolesar in dolgoletni direktor Dirke po Franciji Jean-Marie Leblanc.

Leta 1947 je umrl biolog Ivan Regen, začetnik znanstvene bioakustike.

Leta 1953 je bilo podpisano premirje v korejski vojni.

Leta 1955 je Avstrija postala neodvisna država.

Leta 1958 se je rodil britanski umetnostni drsalec Christopher Dean. Skupaj z Jayne Torvill sta na olimpijskih igrah v Sarajevu osvojila zlato medaljo med pari.

Leta 1963 je 17-letni ameriški plavalec Don Schollander na državnem prvenstvu v Los Angelesu postavil svetovni rekord na 200 m prosto (1:58,8). S tem je postal prvi v zgodovini, ki se je na tej razdalji spustil pod mejo dveh minut.

Leta 1993 so se v Ženevi soočili predstavniki bosanskih Srbov, Hrvatov in Muslimanov. 10-dnevna konferenca ni pomagala končati morije v BiH-u.

Leta 1993 je Kubanec Javier Sotomayor na atletskem mitingu v Salamanci v skoku v višino postavil svetovni rekord (2,45 m).

Leta 1993 je bila liga NBA pretresena, saj je zaradi odpovedi srca nenadno umrl košarkar Bostona Reggie Lewis. Star je bil le 27 let.

Leta 1996 je terorist odvrgel bombo med olimpijskim koncertom v v Atlanti. Ena oseba je umrla, 110 je bilo ranjenih. Storilca Erica Roberta Rudolpha so aretirali šele maja leta 2003.

Leta 1996 je Kanadčan Donovan Bailey na olimpijskih igrah v Atlanti zmagal v teku na 100 m in postavil novi svetovni rekord (9,84).

Leta 1999 je umrl ruski matematik Aleksander Danilovič Aleksandrov.

Leta 2002 je strmoglavljenje letala Suhoj 27 na letalskem mitingu v ukrajinskem Lvovu zahtevalo 85 smrtnih žrtev.

Leta 2003 je umrl ameriški komik in igralec Leslie Townes "Bob" Hope.

