30. julij: Od bodibilderja in igralca do kalifornijskega guvernerja

Na današnji dan

30. julij 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1947 se je rodil avstrijski bodibilder, igralec in politik Arnold Alois Schwarzenegger, ki je bil med letoma 2003 in 2011 38. kalifornijski guverner.

Rodil se je v avstrijskem mestu Thal. Njegov oče Gustav je bil policist in nekdanji nacist, mati pa Aurelia Jadrny. Par se je poročil 20. oktobra 1945, ko je bil Gustav star 38 let, njegova izvoljenka pa 23 let.

Arnold je imel z materjo dober odnos vse do njene smrti, z očetom, ki je bil strog in zahteven, pa se nista razumela. Kot deček je Arnie oboževal šport, strast do bodibildinga pa je odkril, ko ga je njegov nogometni trener odpeljal v telovadnico, kjer je moral dvigovati uteži. Pri 18 letih je odslužil vojaški rok, v tem času pa je tudi zmagal na evropskem mladinskem prvenstvu v bodibildingu.

Po končani vojaški obveznosti se je zaposlil kot upravnik telovadnice v Münchnu, leta 1966 pa se je udeležil svojega prvega tekmovanja za NABBA Mr. Universe v Londonu, kjer so ga začeli klicati Avstrijski hrast. Na tem tekmovanju je bil drugi, leto pozneje, ko je bil star 20 let, pa se je kot najmlajši zmagovalec okitil z naslovom Mr. Universe. Septembra 1968 se je preselil v ZDA, bil je skoraj brez denarja ter je razumel le nekaj besed angleško. Devet let pozneje je izdal avtobiografijo z naslovom Arnold: The Education of a Bodybuilder in posnel dokumentarni film o bodibildingu Pumping Iron.

Leta 1979 je diplomiral na univerzi Wisconsin-Superior, in sicer iz mednarodnega marketinga fitnesa in poslovanja. Leta 1983 je postal ameriški državljan, tri leta pozneje pa se je poročil s TV-poročevalko Mario Shriver, nečakinjo pokojnega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja. V zakonu so se jima rodili štirje otroci: hčerki Katherine (rojena 13. decembra 1989) in Christina (rojena 23. julija 1991) ter sinova Patrick (rojen 18. septembra 1993) in Christopher (rojen 27. septembra 1997).

Prvič se je Arnold pojavil v filmu v vlogi Herkulesa leta 1970, zaslovel pa je v Conanu, barbaru. Sledili so filmi o Terminatorju, nato pa Predator, Resnične laži, Dvojčka, Junior, Batman in Robin … V devetdesetih letih se je igralec začel dejavno ukvarjati s politiko. Med predsedovanjem Busha starejšega je bil Arnold predsednik sveta za fitnes in šport, 7. oktobra 2003 pa je bil izvoljen za guvernerja Kalifornije. Njegov mandat se je leta 2011 iztekel.

Leta 101 pr. n. št. je rimski konzul Marij premagal Germane in s tem za nekaj časa zavrl njihovo prodiranje. Rimljani so ga obsuli s častmi in ga imenovali "tretji ustanovitelj Rima".

Leta 1419 so se husiti, privrženci in nasledniki Jana Husa, v Pragi uprli Vaclavu IV. in njegovemu nemškemu polbratu, cesarju Sigismundu, ki se je po Vaclavovi smrti polastil češke krone.

Leta 1718 je umrl angleški kvekerski voditelj William Penn.

Leta 1857 se je rodil ameriški ekonomist in sociolog Thorstein Bunde Veblen.

Leta 1863 se je rodil ameriški industrialec Henry Ford. Ford je bil prvi, ki se je začel ukvarjati z množično proizvodnjo avtomobilov, v proizvodnjo je uvedel tekoči trak in tako pocenil proizvodnjo.

Leta 1871 se je v Vidmu ob Ščavnici rodil literarni zgodovinar in publicist Fran Ilešič.

Leta 1898 je umrl železni kancler, pruski diplomat in politik Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen.

Leta 1941 so nemški okupatorji v gozdu Dobrava pri Brežicah ustrelili deset talcev, pripadnikov krške partizanske brigade.

Leta 1941 se je rodil kanadski pevec Paul Anka.

Leta 1944 je bilo v bližini Šmarja v Vipavski dolini veliko zborovanje, na katerem so številni udeleženci zahtevali priključitev slovenskega Primorja k matični domovini.

Leta 1945 je japonska mornarica potopila ameriško križarko USS Indianapolis, pri čemer je umrlo 883 mož.

Leta 1956 je moto In God we trust (Verjamemo v boga) uradno postal moto Združenih držav Amerike.

Leta 1964 se je rodil nemški nogometaš Jürgen Klinsmann. Bil je eden glavnih zvezdnikov svetovnega prvenstva leta 1990 v Italiji in evropskega prvenstva leta 1996 v Angliji.

Leta 1965 je ameriški predsednik Lyndon Baines Johnson podpisal zakon o socialni varnosti, v katerem je bilo med drugim zapisano, da je treba ustanoviti ustanovi Medicare in Medicaid.

Leta 1971 je ameriško vesoljsko plovilo Apollo 15 pristalo na Luni.

Leta 1971 sta nad Morioko trčila potniško letalo Boeing 727 in vojaški F-86, pri čemer je umrlo 162 ljudi.

Leta 1974 so Velika Britanija, Grčija in Turčija podpisale sporazum o premirju na Cipru.

Leta 1975 se je v Helsinkih začela Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki se je je udeležilo 35 držav.

Leta 1978 je umrl italijanski letalec in polarni raziskovalec Umberto Nobile, ki je leta 1926 z zrakoplovom Norge preletel severni tečaj, dve leti pa je vodil polarno ekspedicijo z zrakoplovom Italia.

Leta 1980 je otočje Vanuatu postalo neodvisna država.

Leta 1995 je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije.

Leta 2003 je s tekočega traku v mehiški tovarni prišel še zadnji Volkswagnov "hrošč" stare generacije.

Leta 2006 je legendarna britanska glasbena oddaja Top of the Pops po 42 letih doživela zadnje predvajanje. Na BBC-ju so se odločili, da najdlje trajajočo tedensko oddajo umaknejo s programa.

Leta 2007 je umrl kultni švedski režiser Ingmar Bergman.

Leta 2011 sta slovenski športni plezalki Maja Vidmar in Mina Markovič na drugi tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Briançonu ugnali vso konkurenco in osvojili prvo ter drugo mesto.

Leta 2011 je v nesreči manjše turistične ladje in tovorne ladje na reki Moskva v ruski prestolnici utonilo devet ljudi. Turistična ladjica Lastovka s 17 potniki in člani posadke je zgodaj ponoči po krajevnem času trčila v rečni vlačilec in potonila.

Leta 2012 je v požaru, ki je izbruhnil v vagonu indijskega vlaka, umrlo 47 ljudi, 25 pa je bilo ranjeni.

