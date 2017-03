Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sami domači v Lidlu

3. marec 2017 ob 09:35

MMC RTV SLO

MALI PODJETNIKI Z VELIKIM NAVDIHOM

Da posel ni le stvar zaslužka in preživetja, temveč nekaj, kar nas izpopolnjuje, razvija in povezuje, vsak dan dokazujejo mali slovenski podjetniki, ki so iz lastnega navdiha, iskrenosti in vere v uspeh zgradili svoja butična podjetja največjih slovenskih specialitet. Družinska. Zasebna. Rojena iz tradicije ali ravnokar odkritega navdiha.

Ker verjamejo vase in si želijo svojo ljubezen do ustvarjanja deliti, so se pred kratkim prijavili na Lidlovo Lojtr’co domačih, projekt, s katerim smo v Lidlu Slovenija ponudili roko vsem, ki se poslovno šele razvijajo, rastejo, a jih vse povezuje izjemen navdih in uživanje v svojem delu. Povabili smo jih, da skupaj z nami naredijo korak naprej ter stopijo stopničko za stopničko na našo poličko.

SLOVENIJA JE POLNA IZJEMNIH SPECIALITET

Verjeli smo, da je Slovenija polna izjemnih, ekskluzivnih izdelkov, odličnih specialitet, in ogromen odziv na Lidlovo Lojtr’co domačih nam je to le še potrdil. Izmed več kot 500 prijavljenih izdelkov smo izbrali več kot 100 takih, za katere verjamemo, da bodo navdihnili tudi naše kupce - tako s svojo izjemnostjo kot s svojim pogumom predstaviti se širni slovenski javnosti.

Veseli smo, da jim lahko odpremo vrata v prav vse Lidlove trgovine ter tako omogočimo, da se nekateri med njimi prvič srečajo s širšo skupino kupcev. Prestopijo vrata svojih domačih delavnic in trgovin ter potrkajo na srca vseh nas, da jih podpremo.

Hvala vsem, ki ste v naši pobudi prepoznali možnost za svoj razvoj ter se odzvali povabilu. Dokazali ste, da se z ljubeznijo do dela in močno vero v uspeh lahko prebije meje, ki se sprva zdijo nemogoče. Ponosni smo, da smo lahko del vaše zgodbe uspeha.

Odkrijte torej največje slovenske butične specialitete in skupaj z nami podprite male podjetnike.



Dobrodošli v Lidlove trgovine po vsej Sloveniji, od 6. marca pa vse do razprodaje zalog.