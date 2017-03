Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Foto: Elite Studio 3D Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

LIP BLED ustvarja trende na sejmu DOM

3. marec 2017 ob 09:21

MMC RTV SLO

Ptički že čivkajo in skorajšnja pomlad je tu. Pomladni čas pa je kot nalašč, da se napolnimo z novo energijo, prevetrimo garderobo in navsezadnje tudi stanovanje. In če se boste lotili obnovitvenih del, ali če želite svojemu stanovanju dodati le malo svežine, obiščite prodajne salone LIP BLED ali njihov razstavni prostor na ljubljanskem sejmu DOM med 7. in 12. marcem. Strokovnjaki vam bodo predstavili celostno ponudbo podjetja in kakovostne ter inovativne rešitve, ki so plod že sedemdeset letnega vlaganja v razvoj in življenje z naravo.

LIP BLED, eden od modernejših podjetij na področju lesne industrije, razkriva, da bo letos poudarek na programu notranjih vrat, izvedeli pa boste številne novosti in trende za leto 2017/2018 ter komplementarnost ponudbe, s katero lahko skoraj v celoti opremite svoj DOM. Od masivnega pohištva za različne sobe (spalnice, dnevne, otroške, mladinske, predsobe …), notranjih in vhodnih vrat, do lesenih oken (z nakupom lesenih oken LIP BLED si lahko zagotovite nepovratna finančna sredstva EKO sklada) ter balkonskih vrat, parketov, laminatov in vinilnih talnih oblog.

Obetajo se predvsem številne novosti na področju notranjih vratih, ki so postala pomemben del ambienta. Namreč s pravo izbiro notranjih vrat, ki se prilegajo izbrani opremi, boste zaokrožili celoto in naredili vaš dom prijetnejši. Zato ne spreglejte nove kolekcije skritega podboja, novih reliefov z VALOVI, inovativno površino staranega hrasta, ki očara še tako zahtevnega kupca. Prav tako bodo prikazali novo konstrukcijo »škatlastega« podboja s prirezanimi oblogami in konstrukcijo »brazdanih« kril s skritimi nasadili, ki z oblogo podboja tvorijo poravnan stik površine.

Zakaj se splača izbrati LIP BLED?

Za naročnika opravijo izmere na domu, svetujejo in izdelajo pohištvo po meri, izdelke dostavijo in kakovostno zmontirajo izkušeni monterji.

Možno je tudi ožanje, nižanje ali višanje omar, komod, regalov, nočnih omaric in postelj – skratka vse po meri in individualno prilagojeno. Svoj dom lahko vsak opremi po želji in dopolni standardne elemente pohištva s sodobnimi dodatki.

Torej, če ste se odločili prenavljati hišo ali stanovanje in ne veste kaj izbrati za vaš dom, potem se med 7. in 12. marcem oglasite na sejmu DOM v Ljubljani, kjer vam bodo prijazni svetovalci podjetja LIP BLED pomagali z nasveti pri sami izbiri in s pojasnili na vaša vprašanja potešili vašo radovednost.

Obiščite pa lahko tudi vašo najbližjo poslovalnico LIP BLED po Sloveniji ali www.lip-bled.si.