Brez elektrike več tisoč odjemalcev, poplavljenih okoli 600 objektov in 700 cest

V petek se bodo padavine in veter znova okrepili

13. december 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Pristojne službe še vedno odpravljajo posledice ujme na objektih, cestah in električnem omrežju. O škodi poročajo iz številnih občin na Gorenjskem, Kočevskem, Štajerskem in Koroškem, nekatere kmetije so še vedno odrezane od sveta. Brez elektrike ostaja več tisoč odjemalcev. Z razmerami se je seznanila tudi vlada.

Škoda je precejšnja, po doslej zbranih podatkih je bilo poplavljenih več kot 600 objektov in skoraj 700 cest.

V Bohinju in na Jezerskem se je vreme umirilo

Na Bohinjskem in Jezerskem popravila poškodovanih ostrešij ovira občasno sneženje. Terenske ekipe še vedno pospešeno odstranjujejo podrta drevesa in vzpostavljajo prevoznost lokalnih cest. Na Jezerskem so to popoldne zaradi odpravljanja težav na elektrovodih vnovič brez elektrike. Predvidoma naj bi Elektro Gorenjske še danes začel gospodinjstva postopno priključevati na omrežje. Po včeraj interventno odprti cesti na Jezersko so se danes pokazale prave razsežnosti vetroloma, ki je spremenil podobo narave na območju med Spodnjim in Zgornjim Jezerskim, kjer je bilo najhuje. Po presoji strokovnjakov naj bi na cesto padlo najmanj 300 kubičnih metrov dreves, je poročala novinarka Radia Slovenija Aljana Jocif.

Številni ostajajo brez elektrike

Po vsej državi je brez elektrike še okoli 8.500 gospodinjstev. Najhuje je na območju Elektra Ljubljana, kjer pa napovedujejo, da bodo večino okvar odpravili še danes, poroča novinarka Radia Slovenija Erna Strniša.

Trenutno v okolici Ljubljane na elektriko čaka še okoli 700 gospodinjstev, dobrih 5.000 pa na Kočevskem. Kot pravi predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, popravila potekajo po načrtih. Precej gospodinjstev, po zadnjih podatkih okoli 1.600, je še brez elektrike na Koroškem. Na mariborskem območju še poteka sanacija voda Podvelka - Ožbolt, brez elektrike je slabih 1.000 odjemalcev. Tudi tu pristojni napovedujejo: če bo vse po sreči, le še do večera.

Vlada obravnavala razmere po vremenski ujmi

Vlada je pristojna ministrstva pozvala, naj v skladu s svojimi pristojnostmi izvedejo vse potrebne dejavnosti. Vlada je na družbenem omrežju Twitter sporočila, da "izreka priznanje in zahvalo vsem službam in posameznikom, gasilcem, civilni zaščiti in prostovoljcem, za njihovo požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic ujme". Po napovedi vlade bo škoda ocenjena v prihodnjih dneh in tednih.

Poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan je vladi poročal o posledicah vremenske ujme, tako v številkah kot opisno. Občin, kjer je vreme povzročilo škodo, je po njegovih podatkih veliko, saj je bila ujma razširjena od Bovca do Bele krajine, v Pomurju in na Obali pa so bile poplave. Reke in druge vode se razlivajo na običajnih območjih kmetijskih zemljišč in na tistih delih cestišč, ki so pod nivojem, je opozoril Šestan. Teh je kar nekaj, tudi na Barju so zaprte tri ceste. Nekaj cest je zaprtih tudi zaradi podrtih dreves, a bo to po njegovem mnenju danes urejeno.

Od občin po Šestanovih besedah niso prejeli posebnih zahtev za pomoč. So pa dobili kar nekaj zahtev ali zaprosil iz elektrodistribucijskih podjetij za dodatne agregate, ki jih skušajo zagotoviti. Za namestitev agregatov so angažirali vojsko, ki jih je nekaj že namestila, druge pa še namešča. Šestan upa, da ji bo skupaj uspelo počasi pripeljati elektriko, kjer je še nimajo.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je na novinarski konferenci po seji vlade na vprašanja novinarjev pojasnila, da je trenutno zaradi vetra najbolj prizadeto območje civilne zaščite Ljubljana in Celje. Ob tem je opozorila, da se razmere lahko še spremenijo. Po njenih besedah pristojni na ministrstvu za okolje za zdaj spremljajo dogajanje na terenu, kjer intervencije končujejo, pa začenjajo ocenjevanje škode.

"Glede na vremenske napovedi gre pričakovati, da se bo zadeva končala šele v nedeljo. Štabi civilne zaščite so na terenu. Na ministrstvu za okolje smo v pripravljenosti, kajti če so vodne razmere danes še obvladljive, se lahko v nekaj dneh vodostaji rek znova dvignejo. Težave bi lahko bile še posebej velike, če bo pred tem snežilo do nižin in bo poznejši dež povzročil še taljenje snega," je pojasnila ministrica.

Kmetijski minister Dejan Židan je na konferenci po seji vlade podal neuradno oceno škode zaradi vetroloma po gozdovih. Posredna in neuradna ocena je, da je padlo za pol milijona kubičnih metrov lesa. Skupna gozdna masa sicer znaša okoli 300 milijonov kubičnih metrov, zadnji katastrofalni žledolom pa jih je odnesel devet milijonov, je navedel. Lastnike je pozval, naj škodo sanirajo najpozneje do marca, da se prepreči razmnoževanje podlubnikov. Pozval pa jih je, naj v gozd zaradi varnosti še nekaj časa ne vstopajo.

Močne padavine spet konec tedna

"Naraščajo vodotoki v srednjih delih svojih tokov – Sava, Ljubljanica na Barju. Intenzivnih padavin danes in v četrtek ne bo. Bolj nas skrbi petek, ko se bodo padavine in veter znova okrepili. A veter ne bo tako močen kot prejšnje dni. Današnji sneg bo jutri pobralo, nova pošiljka prihaja v noči s petka na soboto. Od sobote naprej se bo vreme umirilo in bo bolj zimsko," je za Radio Slovenija povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabimo vas, da nam pomagate poročati iz vaših krajev in da posnetke delite z nami (ter javnostjo) prek:

mmc-uredniki@rtvslo.si

Po podatkih agencije za okolje (Arso) naraščata še Krka s pritoki v srednjem in spodnjem toku ter Unica. Pretok Ljubljanice je ustaljen. Polnijo se kraška polja. Sava je tudi v spodnjem toku že začela upadati. Opozarjajo pa, da je zaradi odjuge in velike količine novega snega v gorah velika nevarnost snežnih plazov.

VIDEO Odpravljanje posledic neurja

VIDEO Na Ljubljanskem barju voda dosega hiše

VIDEO Vzdrževalci obljubljajo vrnitev elektrike še danes

A. S., Al. Ma.