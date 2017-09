Deževno bo do torka, nekatere reke bodo poplavile

Nadaljevanje padavin

15. september 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Meteorologi napovedujejo deževno vreme vse do torka. Reke po vsej državi bodo v soboto in nedeljo močneje naraščale, nekatere bodo tudi poplavile.

Na Arsu napovedujejo, da se bodo v noči na soboto in v soboto dopoldan začela razlivanja manjših rek na območju osrednje, južne in jugovzhodne Slovenije, ki bodo predvidoma na območjih pogostih poplav.

Ponovno močnejše naraščanje rek pa pričakujejo v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan, ko lahko reke, manjši vodotoki in hudourniki na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije poplavijo tudi v večjem obsegu.

Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila.

Vremenoslovci sicer tudi za danes napovedujejo občasne padavine. Ponoči se bodo te od jugozahoda spet okrepile, vmes bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. V nedeljo popoldne bo dež večinoma ponehal, delno se bo razjasnilo. V ponedeljek pa bodo padavine od zahoda spet zajele večji del države. Šele od srede naprej pa kaže na nekaj večinoma suhih dni.

Al. Ma.