Morje lahko zvečer poplavi nižje dele obale

28. februar 2017 ob 17:03

Agencija RS za okolje (Arso) je izdala opozorilo, da lahko ponoči morje poplavi nižje dele obale.

Močen veter je danes povzročal težave v vzhodni polovici Slovenije, predvsem na Koroškem in v delu Štajerske. Na Koroškem je med drugim dopoldne na območju občine Mislinja močen veter odkril del strehe na gospodarskem poslopju. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so okoli deset kvadratnih metrov manjkajoče kritine nadomestili s prekrivno folijo.

Sredi dneva je v naselju Zgornja Vižinga v občini Radlje ob Dravi močen veter nagnil električni drog čez cesto, zaradi česar je bil oviran promet. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje. Delavci podjetja VOC Celje pa so s ceste Ribnica na Pohorju–Podvelka odstranili podrto drevo, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Močen veter je zjutraj podrl drevo tudi v Lovrencu na Pohorju, dopoldne pa je na območju občine Selnica ob Dravi razkril pločevinasto streho na nadstrešnici. V obeh primerih so posredovali domači gasilci. Popoldne je veter razkril streho tudi na območju Lenarta, na območju občine Tišina pa je nagnil drevo na električni vod.

Več težav imajo danes tudi na območju občine Zreče. Potem ko je bilo na območju Rogle že zjutraj okoli 1100 odjemalcev nekaj časa brez električne energije, se z izpadom v delu občine ponovno spopadajo v popoldanskem času. Močen veter je dopoldne v Gabrovljah razkril tudi del ostrešja na stanovanjski hiši.

Potem ko se je že v ponedeljek na zahodni polovici Slovenije pojavilo več travniških požarov, so se po podatkih uprave za zaščito in reševanje gasilci tudi danes spopadali s travniškimi požari. Dopoldne je v Šalari v občini Koper gorela trava na površini okoli 3.000 kvadratnih metrov, požar pa so pogasili koprski poklicni gasilci.

Požara v naravi sta se danes pojavila tudi na območju občine Kočevje, v bližini industrijske cone v Kočevju je dopoldne poleg trave zagorelo še grmičevje, požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov pa so gasilci že pogasili.

