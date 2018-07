Poudarki Predtem so najnižjo temperaturo na isti celini izmerili 23. julija 1983 Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 28 glasov Ocenite to novico! Med letoma 2004 in 2015 so znanstveniki zaznali več kot 150 primerov temperature nižje od minus 90 stopinj Celzija. Foto: AP Sorodne novice Antarktika pospešeno izgublja led, kar 200 milijard ton letno Dodaj v

Na Antarktiki izmerili rekordnih -98,6 stopinje Celzija

Najnižja izmerjena temperatura na Zemlji

1. julij 2018 ob 18:04

Denver - MMC RTV SLO, STA

Raziskovalci z univerze Kolorado so na Antarktiki izmerili najnižjo temperaturo na zemeljski obli do zdaj. Izmerili so minus 98,6 stopinje Celzija.

Rekordno nizko temperaturo so ugotovili med analizo satelitskih meritev na Antarktiki. Skupno so v obdobju med letoma 2004 in 2016 zaznali več kot 150 primerov temperature, nižje od minus 90 stopinj Celzija. Znanstveniki so ugotovitve pred tednom dni objavili v znanstvenem časopisu Advancing Earth and Space Sciences.

Predtem so najnižjo temperaturo na isti celini izmerili 23. julija 1983 na ruski postaji Vostok, in sicer 89,2 stopinje pod lediščem.

