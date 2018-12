Ponekod v BiH-u zapadlo več kot pol metra snega, močno sneži tudi v Beogradu

Sneži tudi na otokih

16. december 2018 ob 15:59

Sarajevo,Beograd - MMC RTV SLO, STA

Nekatera območja na Balkanu je te dni zajelo obilno sneženje. Marsikje je neprekinjeno snežilo več kot 24 ur, največ težav pa je vreme povzročilo na območju Sarajeva in Bijeljine na vzhodu Bosne in Hercegovine, kjer je ponekod zapadlo več kot pol metra snega.

V občinah Konjic in Jablanica so v soboto zvečer razglasili celo naravno nesrečo, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po poročanju Tanjuga so bile v večjem delu občine Konjic prekinjene prometne povezave, številni so ostali brez električne energije in telefonskega omrežja. Posredovali so tamkajšnji poklicni gasilci.

V Jablanici je zapadlo okoli pol metra snega, zaradi česar so tudi tam številne ceste neprevozne, več naselij pa je ostalo brez električne energije. Še več, 70 centimetov snega je zapadlo na območju občine Prozor-Rama, a o večjih težavah ne poročajo.

V Beogradu sneži že dva dni

Veliko snega je padlo tudi marsikje v Srbiji in Črni gori. V Beogradu sneži že 48 ur in doslej je zapadlo 40 centimetrov snega, v Črni gori pa ga imajo največ na Žabljaku, in sicer 50 centimetrov, poroča Tanjug.

Zimske razmere so bile verjetno razlog za hudo prometno nesrečo avtobusa v Srbiji, v kateri so umrli trije ljudje. Avtobus z makedonskimi registrskimi tablicami, ki je bil namenjen proti Dunaju, je davi pri Leskovcu zdrsnil z avtoceste. Poškodovanih je bilo več kot 30 ljudi, od tega so jih 28 prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Leskovcu.

Sneg tudi na Hrvaškem

Sneg je pobelil tudi del Hrvaške. Snežilo je v Gorskem kotarju, Liki, Slavoniji, Baranji ter v srednjem in severozahodnem delu države. Prav tako je sneg po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pobelil večino krajev v hribovitem zaledju Dalmacije, med drugim o snegu poročajo tudi iz obalne Brele in otoka Brač.

B. V.