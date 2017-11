Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poplavljene ceste v mestu Hue v Vietnamu. Foto: Reuters Sorodne novice V Vietnam udaril tajfun Damrey; 19 mrtvih Dodaj v

Tajfun Damrey v Vietnamu zahteval 27 življenj

Na severu Malezije ljudje bežijo pred naraslimi vodami

5. november 2017 ob 09:24

Hanoj/Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, Reuters

V Vietnamu se je število žrtev zaradi tajfuna Damrey povzpelo na 27, na severu Malezije pa so morali zaradi obilnih padavin, ki so povzročile poplave, evakuirati več kot 2.000 ljudi.

Tajfun Damrey, ki je že 12. močna tropska nevihta, ki je letos prizadela Vietnam, je udaril v osrednji in južni del države. Veter s hitrostjo do 90 kilometrov na uro je uničil več kot 40.000 domov, podrl drogove električne napeljave in drevesa.

Zaradi divjanja tajfuna je 27 ljudi umrlo, še 22 je pogrešanih, domove pa je moralo zapustiti več kot 30.000 ljudi. Obalne predele države, v kateri živi 90 milijonov ljudi, še vedno močita močan dež in sunki vetra, zato je poplavljenih tudi več obmorskih krajev.

Najhuje je v mestu Nha Trang, ki leži okoli 500 kilometrov od obalnega mesta Danang, v katerem bo prihodnji teden potekalo srečanje Azijsko-tihomorskega gospodarskega sodelovanja (APEC). Tajfun je prizadel tudi mesto Danang, kjer so oblasti na pomoč pri čiščenju pozvale prostovoljce. Srečanje APEC se bo začelo 10. novembra, prihod pa je napovedalo več kot 20 svetovnih voditeljev, med njimi ameriški, ruski in kitajski predsednik, Donald Trump, Vladimir Putin in Ši Džinping.

Neurje je opustošilo tudi nasade kavovca, riža in sladkornega trsa.

V Maleziji močni nalivi

V zvezni državi Penang na severu Malezije pa so na pomoč pri spopadanju s posledicami obilnih padavin poklicali vojsko. 80 odstotkov države so prizadeli močni vetrovi in obilne padavine, zaradi katerih se je raven vode v 24 urah dvignila za tri do štiri metre. Pričakujejo še več dežja, zato so ljudi pozvali, naj ne zapuščajo domov. Najmanj dva človeka sta umrla, več sto ljudi se je umaknilo v začasna zatočišča.

A. P. J.