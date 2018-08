Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Francoski gasilci so imeli polne roke dela (fotografija je simbolična). Foto: EPA Sorodne novice Zahod in sever Evrope v primežu vročine, jugovhodu grozijo poplave Dodaj v

Video: Na jugu Francije zaradi hudih poplav evakuirali 1.600 ljudi

Poplave so sledile vročinskemu valu

10. avgust 2018 ob 09:38

Pariz - MMC RTV SLO

Zaradi obsežnih poplav so morali na jugu Francije evakuirati 1.600 ljudi, večina med njimi so bili počitnikarji v kampih. 70-letnega Nemca, ki je pomagal pri evakuaciji otrok, pogrešajo.

Najbolj prizadeti so departmaji Ardeche, Drome in Gard. Iz slednjega so evakuirali 750 ljudi. Pri evakuaciji je sodelovalo več kot 400 gasilcev in policistov, ki so jim pomagali tudi štirje helikopterji. Poplave so prišle po obdobju zelo vročega vremena. V enem izmed poletnih taborov v Saint-Julien-de-Peyrolasu, okoli 60 kilometrov severno od Avignona, so zaradi naraslih voda na varno odpeljali 119 nemških otrok. Pogrešani Nemec je nadzoroval njihovo evakuacijo, pred močnim tokom vode pa se je zatekel v svoj avto, ko ga je odneslo, BBC navaja poročanje AFP-ja. Na pomoč so poklicali potapljače. Kot še poročajo francoski mediji, so zaradi manjših poškodb v bolnišnico odpeljali več ljudi, nekateri poročajo o štirih ranjenih otrocih.

Na področju Garda je padlo med 150 in 200 milimetri dežja na kvadratni meter. "Nismo mogli verjeti, kako močna je nevihta," je dejala Britanka Rachel Buchanan, ki je kampirala blizu reke v Ardechu, ko je območje zajelo hudo deževje. "Višina in hitrost reke danes sta bili neverjetni, zbudili smo se v vodi. Vožnja v našem kombiju po cesti ob reki je bila zelo strašljiva, saj je bila cesta čisto pod vodo, kot z neba pa so se vzeli številni slapi, ki so padali v sotesko."

