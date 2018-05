Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 19 glasov Ocenite to novico! Kandidature morajo še prestati postopek preizkusa zakonitosti. Koliko strank bo tekmovalo, bo znano čez nekaj dni. Foto: MMC RTV SLO/BoBo Volivci bodo 3. junija v slovenski hram demokracije poslali nove poslance. Foto: BoBo VIDEO Studio 3: Volilna kampanj... Dodaj v

25 kandidatnih list v tekmo za glasove volivcev: začenja se uradna kampanja

Volivce že nagovarjajo po različnih kanalih

4. maj 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 4. maj 2018 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Začenja se uradna volilna kampanja pred predčasnimi volitvami v DZ. Za sedeže v parlamentu se bo potegovalo 25 strank, kdo vse je pravilno oddal podpise podpore, bo znano 13. maja. Prihodnji teden se že začenjajo soočenja pred mikrofoni.

Na DVK so pravočasno vložili 25 kandidatnih list. Kandidature morajo zdaj prestati postopek preizkusa zakonitosti, volilne komisije posameznih volilnih enot pa morajo seznam po izžrebanem vrstnem redu sestaviti do 13. maja. Sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih, bo DVK javno objavil do 18. maja.



Kdo kandidira:

Kandidatne liste so v vseh volilnih enotah vložile vse parlamentarne stranke: SMC, SDS, DeSUS, SD, Levica, NSi in Stranka Alenke Bratušek. Vsi volivci bodo imeli možnost glasovati tudi za nekdnji parlamentarni stranki SLS in SNS, ter novince: Lista Marjana Šarca, Dobra država, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Lista novinarja Bojana Požarja, GibanjeSkupajNaprej, Za zdravo družbo, koalicija Združena desnica ter koalicija Združena levica in Sloga. V vseh volilnih enotah bodo nastopile tudi zunajparlamentarne stranke Solidarnost, Piratska stranka Slovenije, Stranka slovenskega naroda, Gospodarsko aktivna stranka in Zedinjena Slovenija

Socialistična partija Slovenije je liste vložila v vseh volilnih enotah z izjemo volilne enote Maribor, stranka ReSET v volilnih enotah Celje, Maribor in Ptuj, stranka Naprej Slovenija pa le v volilni enoti Kranj.

Koga ne bo?

Kljub napovedim pa kandidatnih list niso vložili v strankah LDS, Novi Socialdemokrati in Davkoplačevalci se ne damo več. Bo pa predsednik te stranke Vili Kovačič kandidiral na listi Bojana Požarja, je na Twitterju zapisal Požar.

Volilna udeležba pada

Očitno se bo število strank na letošnjih volitvah izenačilo z najvišjim številom kandidatnih list do zdaj - na volitvah leta 1992 jih je bilo prav tako 25, a se jih je v državni zbor prebilo le osem. Je pa z leti vztrajno padala volilna udeležba - še največ jih je glasove oddalo leta 1992, in sicer kar 87 odstotkov, najmanj pa ravno na zadnjih pred štirimi leti, ko se je sredi julija na volitve podalo le dobrih 51 odstotkov volilnih upravičencev.

Družbena omrežja in stik z ljudmi

Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste mesec dni časa, do 1. junija opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Kot kažejo zadnje smernice, bodo stranke in liste največ časa namenile za kampanjo po družbenih omrežjih in neposredni stik z volivci. Po državi tako že vozijo strankarski avtobusi, kombiji, pa tudi kolesa. V številnih krajih so napovedani družabni dogodki. V svojih programih večina strank obljublja, da bodo Slovenijo popeljali med najrazvitejše države sveta in naredili red.

S programi in načrti strank za prihodnja štiri leta pa se bodo volivci lahko seznanili tudi v soočenjih na Televiziji Slovenija (prvo bo že v ponedeljek, 7. maja), Radiu Slovenija in posebnem projektu MMC-ja Grem volit parlamentarce!, v katerem bodo glavno besedo imeli mladi volivci.

A. S.