27 let letalskih napadov na Kum. "To je bila bitka za medije."

Poziv Pahorju, naj se izreče o osamosvojitvenem dogajanju

23. junij 2018 ob 17:58

Kum - MMC RTV SLO

Minilo je 27 let od dveh letalskih napadov Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na oddajnik Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) na Kumu 28. junija in 2. julija leta 1991.

Jugoslovanska ljudska armada je z napadom na oddajnike Radiotelevizije Slovenija na Krimu, Boču, Nanosu in Kumu želela preprečiti informiranje prebivalcev v Sloveniji in tujini o vojnem dogajanju.

Na osrednji zasavski slovesnosti ob državnem prazniku na Kumu so se spomnili tudi tega.

"Lahko mirno rečemo, da je bila to bitka za medije in za resnico o vojni, kajti že v prvih dneh vojne se je pokazalo, da so bili mediji med močnimi orožji, ki jih je slovenski narod takrat imel na voljo," je dejal Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Kljub materialni škodi je oddajnik na Kumu nekaj ur po napadu ponovno oddajal, ob tem je bilo ranjenih osem pripadnikov Teritorialne obrambe (TO). Gre za pomembno zmago v takratni vojni za samostojno državo.

"Spominjali se bomo časa, ki je bil čas ponosa, tovarištva in enotnosti, ko smo vedeli, kaj je skupni cilj in se nismo ozirali po ideoloških in sploh strankarskih pripadnostih nikogar," je izjavil Lipič.

Kljub takratni enotnosti pa politična plat osamosvojitvenega procesa danes Slovence razdvaja.

"Očitno se bliža čas, ko se bo tudi naša najvišja politična avtoriteta morala jasno izreči o procesu osamosvajanja Slovenije. To bo največji prispevek k uresničitvi njegove lastne želje, da se v Sloveniji poenotimo tudi glede procesa osamosvajanja," je pozval govorec.

Nataša Kisovec, TV Slovenija