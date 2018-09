Ameriška vojska potrdila zanimanje za logistično točko v Luki Koper

Navedbe politike, da gre zgolj za enkraten posel, ne držijo

Pred dnevi smo razkrili, da utegne Koper postati pomembna Natova logistična točka za premike opreme in vojakov na Vzhod Evrope. Čeprav je slovenska politika to zanikala, češ da naj bi šlo zgolj za enkraten komercialni posel, nekateri mediji pa navajali, da naj bi Luka sodelovala samo v Natovi jesenski vojaški vaji na Norveškem, te informacije izpodbija tudi odgovor, ki smo ga dobili od ameriške vojske.

"Nadaljujemo pogovore s slovensko vlado, obrambnim ministrstvom in vodstvom Luke, da bi koprsko pristanišče uporabljali za premike večjih formacij oborožitve, opreme in vojske v različne zavezniške evropske države in iz njih." Tako se glasi uradni odgovor ameriške vojske na naša vprašanja, kakšne načrte imajo v zvezi s koprskim pristaniščem in širšo povezavo z evropsko obrambno politiko oziroma s hitrimi premiki zveze Nato – predvsem ameriške vojske.

Odgovor je jasen in izpodbije najprej izjavo še vedno zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je pred odborom na zaslišanju kot kandidat za stolček obrambnega ministra dejal: "Ne gre za to, da bi koprsko pristanišče postalo neka logistična točka Nata ali ZDA, potekajo pogovori o morebitnem enkratnem klasičnem komercialnem poslu."

Da ne gre zgolj za enkraten komercialni posel, ampak za načrtovanje morebitne logistične točke Nata, potrjuje tudi odgovor ministrstva, na katerega se bo Erjavec morda presedel že čez dva dni. Obrambno ministrstvo namreč razkriva, da se Američani v Sloveniji že dogovarjajo o rotaciji sil na Vzhodu Evrope, ki bi jih izvedli letos in prihodnje leto. Najmanj dvakrat torej.

Še vedno obrambna ministrica Andreja Katič pa takole: "Da bi sama vedela zdaj, da že delamo ... Ne."

Napačne informacije tudi v medijih

Tako uradni odgovor ameriških oboroženih sil kot odgovor našega obrambnega ministrstva prav tako odpihneta poročanje nekaterih slovenskih medijev, ki so se sklicevali na neslovenske vire pri Natu v Bruslju, češ da bo Luka Koper zgolj sodelovala v Natovi vaji na Norveškem, ne načrtuje pa v Kopru logistične točke. No, v odgovoru ameriških oboroženih sil norveška vaja ni niti omenjena.

Da gre pri ameriškem spogledovanju z Luko za širše projekte Nata, je potrdil tudi stalni slovenski predstavnik pri Natu Jelko Kacin: "ZDA, Kanada in Velika Britanija preizkušajo pristanišča, vsi drugi lahko bolj ali manj potujejo po kopnem, s preizkusi vojaške mobilnosti je treba preveriti, kaj ta infrastuktura sploh dopušča in kako hitri so lahko ti premiki."

Odlična geografska lega

Ameriško vojsko Koper zanima zaradi odlične geografske lege, logistična žila na evropski vzhod skozi Slovenijo je kratka, storitve Luke Koper profesionalne. Kar v celotni zgodbi nič ne diši po dobri logistiki, pa je neuglašenost slovenske varnostne in zunanje politike pri projektu.

