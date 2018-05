Anketa Mediane: SDS ostaja v prepričljivem vodstvu

SMC nekoliko pridobiva podporo

25. maj 2018

zadnji poseg: 25. maj 2018 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V tretji anketi, ki jo je za RTV Slovenija pripravil Inštitut Mediana, na prvih treh mestih ni spremembe. Če bi bile volitve jutri, bi največ glasov dobil SDS. Sledijo Lista Marjana Šarca in Socialni demokrati.

Med vsemi 1.123 anketiranci, ki so tokrat odgovarjali na vprašanje, če bi bile parlamentarne volitve jutri, za katero stranko bi volili, jih še vedno največ podpira stranko SDS, in sicer 15 odstotkov.

Lista Marjana Šarca na drugem mestu ostaja pri 10 odstotkih. Nekoliko so v primerjavi s prejšnjim tednom izgubili Socialni demokrati. Prejšnji teden bi jih volilo 6,5 odstotka, ta teden 4,8 odstotka.

SMC ima 4,3 odstotka podpore in je skupaj z DeSUS-om, ki ima 4,2 odstotka, ta teden prvič prehitel Levico, ki je zdrsnila na šesto mesto s 4,1 odstotka. Sledijo Nova Slovenija s 3,6 odstotka, takoj za njo je SNS s 3,4 odstotka, Stranka Alenke Bratušek s tremi odstotki in Slovenska ljudska stranka z dvema odstotkoma. Še vedno je največji delež neopredeljenih, kar 22,8 odstotka.

Podpora tistih, ki se volitev nameravajo udeležiti

Med tistimi, ki menijo, da se bodo volitev udeležili, ima največ podpore SDS, in sicer 20-odstotno. Skoraj pol manj ima podpore Lista Marjana Šarca, dobrih 11 odstotkov. Na tretjem mestu je SD. Več kot en odstotek podpore kaže še Dobri Državi, Piratski stranki, Listi Novinarja Bojana Požarja ter Andreju Čušu in Zelenim Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Nacionalni stranki in stranki Alenke Bratušek.

