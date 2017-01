Delegacija OECD ocenjuje slovensko razvojno sodelovanje

Z delegacijo se je sestal zunanji minister Kar Erjavec

30. januar 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenijo je prispela delegacija Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Avstralije ter Poljske. Z delegati, ki pripravljajo poročilo o slovenskem razvojnem sodelovanju, se je že sestal zunanji minister Karl Erjavec.



Zunanji minister je ob tem izpostavil priložnost in koristi, ki jih za krepitev slovenskega sistema razvojnega sodelovanja prinašajo pregled ter priporočila. Slednja bodo upoštevala tako naše realne omejitve, a kljub temu preko praktičnih sprememb izboljšale aktivnosti Slovenije. Slovenija bo ugotovitve delegacije lahko upoštevala pri pripravi nove resolucije in zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju, je še dodal Erjavec.

Poudaril je, da je Slovenija pri mednarodnem razvojnem sodelovanju usmerjena predvsem v države Zahodnega Balkana, želi pa si povečati aktivnosti tudi v centralni Aziji in Afriki. Cilj Slovenije pa je, tako Erjavec, tudi stalno povečevanje mednarodne razvojne pomoči, s čimer se približuje dogovorjenemu cilju, da država zanjo nameni 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka, trenutno Slovenija namenja 0,15 odstotka BNP.

Delegati se bodo sestali z ministri

Delegacija, ki jo sestavlja osem ocenjevalcev in sicer štirje predstavniki sekretariata omenjenega odbora OECD in po dva predstavnika Avstralije in Poljske, bo v okviru delovnega obiska do 3. februarja opravila 30 pogovorov z vsemi ključnimi akterji mednarodnega razvojnega sodelovanja v državi kot tudi s ključnimi partnerskimi državami.

Delegati se bodo sestali s predstavniki večine ministrstev, državnega zbora in Uprave RS za zaščito in reševanje. Srečali se bodo tudi s predstavniki drugih ustanov in služb ter strokovne javnosti in nevladnih organizacij. Predvideni so tudi pogovori s predstavniki partnerskih držav Črne gore, Makedonije in Zelenortskih otokov, s katerimi ima Slovenija najbolj poglobljeno razvojno sodelovanje.

Končno poročilo bo delegacija predstavila na junijskem ministrskem srečanju na sedežu OECD v Parizu.

L. L.