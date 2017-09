DZ sprejel noveli za večjo preglednost delovanja podjetij

Redna seja državnega zbora

20. september 2017

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 18:37

Ljubljana

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar novela zakona o poslovnem registru v slovenski pravni red vnaša določbe evropske direktive, ki na evropski ravni vzpostavlja enoten sistem poslovnih registrov držav članic EU-ja. Ta bo omogočal enoten vpogled v podatke poslovnih registrov ter njihovo medsebojno izmenjavo, in sicer na evropskem spletnem portalu e-pravosodje.

Zagotavljal bo javnost podatkov in dokumentov o kapitalskih družbah in njihovih tujih podružnicah, pri čemer bodo nekateri osnovni podatki o družbah dostopni brezplačno, odvisno pač od politike vsake države. Novela med drugim prinaša tudi reformo sistema Vse na enem mestu oziroma sistema Vem.

Novela o sodnem registru prinaša večjo preglednost delovanja podjetij

Novela o sodnem registru pa bo po besedah pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča omogočila brezplačen vpogled v slovenski sodni register preko spleta, pri čemer bo mogoč tudi vpogled v "udeležbo fizičnih in pravnih oseb v povezanih osebah".

"Po novem bodo tako spletne strani Ajpesa zasnovane na način, da bo vpogled podatkov o subjektu vpisa v sodni register, na primer gospodarske družbe, vseboval tudi podatke in povezavo do vpogleda o udeležbi ustanoviteljev družbenikov, zastopnikov ali članov nadzora v povezanih osebah poslovnih subjektih. S tem bomo naredili pomemben korak naprej k večji preglednosti delovanja poslovnih subjektov in integriteti slovenskega poslovnega okolja," je dejal Klemenčič.

V dopoldanski razpravi so podporo noveli zakona o poslovnem registru napovedali tako v koaliciji kot v opozicijskih SDS-u in NSi-ju, medtem ko so v Levici dejali, da ji ne bodo nasprotovali. Podporo noveli zakona o sodnem registru pa so napovedali v koaliciji ter NSi-ju in poslanskih skupini nepovezanih poslancev, medtem ko so v SDS-u dejali, da ji ne bodo nasprotovali.