Fank ob slovesu: "Mirnih voda možje v modrem praktično ne poznamo"

Predaja poslov v vrhu policije

5. januar 2018 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni direktor policije v odhodu Marjan Fank je predal posle Simonu Veličkemu, ki bo po sklepu vlade policijo vodil kot vršilec dolžnosti.

Marjan Fank, ki odhaja v pokoj, je ob predaji povedal, da zaključuje tako vodenje policije kot tudi aktivno delo v njej, za odhod pa se je odločil iz osebnih razlogov, o katerih ne želi javno govoriti. Za njim je po njegovih besedah obdobje dokaj težkih preizkušenj, pa tudi dobrih zgodb, vse to pa so po njegovih besedah zmogli samo zato, ker je bil ves čas obdan z odličnimi sodelavci in policisti.

Posebej mu je v čast, da so v težkem obdobju, ki je za njimi, uspeli ohraniti zaupanje ljudi, "od česar ves čas policija tudi živi, kajti če izgubimo zaupanje, še tako uspešno in strokovno delo nima pravega pomena".

Policijo, kot je dejal, zapušča v času, ko so pred njo zahtevni izzivi, a dodal, "da je to tako ali tako rdeča nit policije in njene narave dela". "Mirnih voda možje v modrem praktično ne poznamo," je še povedal.

Sprememb pri vodenju policije ne bo

Simon Velički, ki je bil do zdaj Fankov namestnik, je po primopredaji dejal, da mu je v čast, da prevzema posle od človeka, kot je Fank. Napovedal je, da pri viziji vodenja policije pod njegovim vodstvom ne bo sprememb in da namerava nadaljevati delo, kot ga je Fank začrtal.

Od policistov in policistk bo, kot je napovedal, pričakoval predvsem človečnost in pa to, "da bodo tudi naprej razumeli naše poslanstvo, to je, da pomagamo ljudem, ko se znajdejo v varnostnih stiskah".

Na vprašanje, kako bo policija izvajala nadzor v Piranskem zalivu, je odgovoril, da je obdobje uveljavljanja arbitražnega sporazuma zaključeno, "skladno s pravnimi določili pa bo policija izvajala oblastnost na slovenskem morju". Pri tem bo pri sami taktiki upoštevala tudi taktični preudarek, je dodal.

Skrb zaradi morebitne stavke

Glede stavke v policiji, ki se napoveduje, je dejal, da vsaka taka stavka pomeni določeno varnostno tveganje, zato je do določene mere zaskrbljen. Prepričan pa je, da bodo z dialogom poskrbeli, da bodo policisti izvajali vse potrebne naloge, da zagotovijo potrebno varnost v državi.

Simon Velički, novi v. d. generalnega direktorja policije. Foto: Bobo.

G. C.