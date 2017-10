22. oktober 2017 ob 22:04 MMC RTV SLO Novice Iz štaba NSi-a - Ljudmila Novak: Cilj je bil zmagati, a ljudje so se pač odločili, kot so se odločili

Predsedniške volitve 2017

Predsednica NSi-ja ni bila zelo razočarana nad četrtim mestom na predsedniških volitvah. Foto: BoBo

"Rezultat bi lahko bi boljši, je takšen, kot je," je izid volitev komentirala četrto uvrščena na predsedniških volitvah, predsednica NSi-ja Ljudmila Novak.

Poslanci in drugi veljaki Nove Slovenije (NSi) so izide predsedniških volitev pričakali na sedežu stranke v Ljubljani. Predsednica stranke in predsedniška kandidatka Ljudmila Novak se je precej dolgo "skrivala" pred predstavniki medijev, saj je svojo oceno volitev podala šele, ko je bilo preštetih več kot štiri petine glasov.

Novakova ni delovala preveč razočarano, tako kot ne njeni strankarski kolegi. Vendar nekega navdušenja nad četrtim mestom med devetimi predsedniškimi kandidati in nekaj več kot sedmimi odstotki glasov ni bilo.

"Cilj je bil zmagati, a ljudje so se pač odločili, kot so se odločili," je dejala Novakova in dodala, da so Borutu Pahorju v začetku napovedovali kar 70 odstotno podporo, zato "smo morali kandidati pokazati kar nekaj poguma, da smo se odločili za kandidaturo." Pahorju pa so ostali predsedniški kandidati "spulili kar nekaj procentov."

Razočaranje nad nizko volilno udeležbo

Predsednica NSi-ja je tudi pojasnila, da je s kandidaturo želela pokazati, da se zavzema za pošteno in pravično Slovenijo "in za tako politiko si bom prizadevala tudi v prihodnje". Novakovo in ostale vidne člane njene stranke pa je najbolj zbodlo dejstvo, da je bila volilna udeležba izjemno nizka. "Očitno se bomo morali politiki še na kakšen drug način približati ljudem in potem bo udeležba višja," je dejala.

Podpredsednica stranke in poslana DZ-ja Iva Dimic je bila prav tako razočarana zaradi nizke volilne udeležbe, medtem, ko je izid, ki ga je na volitvah dosegla Novakova ocenila, kot neke vrste uspeh, saj je rezultat boljši od prejšnjega, saj NSi po majhnih korakih dobiva več podpore. Takšne si želijo v stranki želijo tudi na državnozborskih volitvah, ki bodo na sporedu prihodnje leto.

Gregor Cerar