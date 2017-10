Izteka se kampanja pred predsedniškimi volitvami

V času kampanje, ki se je začela 22. septembra, jih je sicer večina stavila na družbena omrežja in neposreden stik z volivci. Nekateri so se med njih podali peš ali z vozili in se z njimi družili na različne načine.

Tokratna kampanja je potekala bolj ali manj mirno, brez odmevnejših akcij. V zadnjem tednu pa je bil tarča kritik predvsem zdajšnji predsednik Borut Pahor, ki se s podporo volivcev poteguje za nov mandat in mu javnomnenjske raziskave napovedujejo ponovno izvolitev.

Poleg Pahorja se za predsedniški stolček potegujejo še Marjan Šarec, ki kandidira s podporo svoje liste, Romana Tomc (SDS), Ljudmila Novak (NSi), Maja Makovec Brenčič (SMC), Boris Popovič (Slovenija za vedno), Angelca Likovič (Glas za otroke in družine), Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija) in Suzana Lara Krause (SLS).

Opolnoči volilni molk

Vsi kandidati lahko volivce nagovarjajo le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od sobote od polnoči do 7. ure ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej v soboto in nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.