8. maj 2018 ob 21:44 MMC RTV SLO, STA Grem volit Cerar ob predstavitvi kandidatov: Čaka nas zahtevna preizkušnja

"Vladavina prava ostaja naša hrbtenica"

Slovenija po Cerarjevem prepričanju zasluži svobodomiselno, napredno vlado. Cerar tudi verjame, da lahko Slovenija postane tisti del Evrope, kjer bodo državljani živeli najbolj kakovostno življenje na stari celini. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Kandidati Stranke modernega centra

V Sloveniji ni stranke, ki bi lahko tako utemeljeno stavila na vladavino prava in boj proti korupciji kot SMC, je na predstavitvi kandidatov dejal predsednik SMC-ja Miro Cerar.

"Vladavina prava ostaja naša hrbtenica in naš obraz, boj proti korupciji pa osebna izkaznica," je kandidate nagovoril predsednik SMC-ja Miro Cerar. V nagovoru je izpostavil razloge, zaradi katerih po njegovih besedah lahko SMC računa na ponovno zaupanje in podporo volivk in volivcev. Kot je poudaril, dobronamerni ljudje vedo, da so gospodarski rezultati dobri, saj ima Slovenija tretjo najvišjo rast v Evropi. Brezposelnost med mladimi se je prepolovila, javne finance so urejene, javni dolg nižji, je navedel.

Cerar na zmago

"Dokler ne bo bolje za vse, ne bo res dobro za nikogar," je dejal Cerar, ki meni, da v enem mandatu niso zmogli postoriti vsega dela, zato želijo poučeni z izkušnjami in okrepljeni s koalicijskimi partnerji, ki bodo skupne interese postavljali pred lastne, nadaljevati delo. "Čaka nas zahtevna preizkušnja," je kandidatom dejal Cerar in poudaril, da njihovo odločitev za kandidaturo spoštuje in ceni, verjame pa, da jo bodo cenili tudi volivke in volivci. Ob tem je še ponovil, da gredo na volitvah na zmago.

Kandidati SMC-ja

V prvi volilni enoti Kranj bosta med prepoznavnimi kandidirali aktualni poslanki Andreja Potočnik in Maruša Škopac, v postojnski volilni enoti bo med drugim kandidirala Erika Dekleva. V volilni enoti Ljubljana center bodo volivci na lističih lahko našli aktualne poslance Sašo Tabakovića, Mitjo Horvata, Janija Möderndorferja in Simona Zajca ter državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna.

V četrti volilni enoti bodo med drugim kandidirali poslanci Dušan Verbič, Kamal Izidor Shaker in Dragan Matić, predsednik DZ-ja Milan Brglez ter minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Med kandidati iz celjske volilne enote so aktualni poslanci Anita Koleša, Janja Sluga in Danilo Anton Ranc. V šesti volilni enoti bosta znova kandidirala Igor Zorčič in Urška Ban, pa tudi direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar.

V Mariboru bo znova kandidirala Jasna Murgel, v Šmarjah pri Jelšah pa Zdravko Počivavšek. V osmi volilni enoti pa bodo volivci lahko na lističih med drugim našli poslanca Dušana Radiča. Premier Miro Cerar bo kandidiral v tretji volilni enoti, in sicer v ljubljanskih Murglah. Med kandidati je bilo opaziti tudi znatno število novih obrazov.

La. Da.