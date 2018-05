8. maj 2018 ob 10:39 MMC RTV SLO, STA Grem volit Stranki Alenke Bratušek podpis prispevala poslanka SMC-ja Vlasta Počkaj

Državnozborske volitve 2018

Stranka Alenke Bratušek bo lahko kandidirala v vseh volilnih okrajih. Foto: BoBo

Državna volilna komisija je razkrila seznam poslancev, ki so s svojimi podpisi podprli kandidature posameznih strank za predčasne parlamentarne volitve.

Politične stranke so morale namreč svoje kandidature podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev.

Skoraj vse parlamentarne stranke so se odločile za kandidaturo s podpisi poslancev, pri čemer je večina prispevala podpise svoji stranki. Izjemi sta Stranka Alenke Bratušek in Dobra država Bojana Dobovška, ki v DZ-ju nimata treh poslancev. Dobovšek je že pretekli teden razkril, da sta mu podpise prispevala še nepovezani poslanec Franc Laj in poslanka DeSUS-a Marija Antonija Kovačič.

Neznano pa je bilo ime tretjega poslanca, ki je podpise poleg Alenke Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček prispeval h kandidaturi Stranke Alenke Bratušek. Izkazalo se je, da gre za poslanko SMC-ja Vlasto Počkaj.

Med parlamentarnimi strankami pa se le v Levici niso odločili za vložitev kandidatur s podporo poslancev, pač pa so v vseh osmih volilnih enotah zbirali podpise volivcev.

So pa kandidatne liste s poslanskimi podpisi podprli v SMC-ju, kjer je podpise prispevalo 22 od 34 poslancev te stranke. Od 11 poslancev DeSUS-a jih je kandidaturo svoje stranke podprlo osem. Za kandidaturo SDS-a je podpise prispevalo vseh 19 poslancev te stranke, prav tako so vsi poslanci SD-ja in NSi-ja (vsaka jih ima po pet) podprli kandidatne liste svojih strank.

Al. Ma.