9. maj 2018 ob 16:40 MMC RTV SLO Grem volit Studio ob 17-tih: Prvo predvolilno soočenje predsednikov strank

Soočenja strank in list na prvem programu Radia Slovenija

Predvolilno soočenje na Radiu Slovenija. Foto: MMC RTV SLO

Volitve 2018: Prvo soočenje na Radiu Slovenija

Na Radiu Slovenija so se v Studiu ob 17-tih soočili predsedniki strank in list, ki kandidirajo v vseh osmih volilnih enotah.

Vsako sredo do volitev, ki bodo 3. junija, bodo ob 17. uri predstavniki strank in list na prvem programu Radia Slovenija obravnavali različne aktualne teme, od zunanje politike do reševanja problemov v slovenskem zdravstvu.

Prvo soočenje predsednikov vseh strank, parlamentarnih in zunajparlamentarnih, sta vodila Nika Benedik in Tomaž Celestina.

G. C.