Györkös Žnidarjeva izrazila nasprotovanje avstrijski vaji varovanja meje v Špilju

Kot so sporočili z notranjega ministrstva, ministrica vaji nasprotuje tako zaradi dejstva, da naj bi del te vaje potekal na slovenskem ozemlju, poleg tega pa je opozorila, da bi imel ta "prikaz množičnega prihoda nezakonitih migrantov s slovenske strani na avstrijsko neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji".

Poudarila je, da ta vaja "ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji".

Ministrica je tudi ocenila, da so bili s skupnimi dejavnostmi v zadnjem času, predvsem s srečanjem direktorjev policij na Brdu pri Kranju in z usklajenim nastopom na ministrski konferenci v Sarajevu, postavljeni dobri temelji za večji angažma na področju migracij vseh držav v regiji.

"Predvsem je bilo doseženo zaupanje, da lahko s skupnim nastopom preprečimo dodatno poslabšanje migracijske situacije in da sta Slovenija in Avstrija pri tem partnerici," je poudarila ministrica in opozorila, da bi izvedba vaje v Špilju to močno ogrozila.

Györkös Žnidarjeva je znova poudarila, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo in si prizadeva, da se migrantski val iz let 2015 in 2016 ne bi ponovil. Dokaz tega je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji letos vrnili 13 ljudi, lani v celem letu pa 39, je še poudarila ministrica.

Avstrijski notranji minister Kickl je vajo v Špilju napovedal konec prejšnjega tedna. Več sto vojakov in policistov naj bi 25. junija, ko Slovenija zaznamuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino beguncev. V Špilju na avstrijskem Štajerskem imajo sicer Avstrijci postavljeno obsežnejšo infrastrukturo za zaščito meje, vključno z ograjami, tako da begunci nimajo prav veliko manevrskega prostora.