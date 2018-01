Hrvaška se ne zaveda, kaj neuresničevanje razsodbe pomeni za njene zunanjepolitične prioritete

Začetek diplomatskega posveta na Brdu pri Kranju

4. januar 2018 ob 11:01

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Na Brdu pri Kranju poteka tradicionalni letni posvet slovenske diplomacije. Zunanji minister Karl Erjavec je ob začetku posveta pohvalil diplomate za njihova prizadevanja glede spoštovanja arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško.

Erjavec je na posvetu z vodji slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev na Brdu pri Kranju poudaril, da Hrvaška ne bo postala članica schengenskega območja in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), dokler ne bo spoštovala mednarodnega in evropskega prava, se pravi uresničila arbitražne razsodbe o meji. Pri tem bo ostalo, "dokler bo on v vladi", ne glede na to, kaj se bo zgodilo na letos predvidenih državnozborskih volitvah.

V prvi vrsti je pohvalil slovenske diplomate, da so države, v katere so napoteni, prepričali, da je implementacija arbitražne odločitve edina pot za rešitev vprašanja o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Nobena država ni rekla, da razsodbe ni treba spoštovati," je poudaril Erjavec.

Ponovil je očitek na račun hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić, da zavaja tako domačo kot tujo javnost, ko pravi, da je bila meja med državama že potrjena leta 1991. Če bi bila potrjena, zakaj potem sploh pogovori o meji, zakaj je bilo vloženega toliko truda v pripravo sporazuma Drnovšek-Račan in potem arbitražnega sporazuma, se je vprašal Erjavec.

Meje ne bomo risali na novo

"Slovenija podpira dialog s Hrvaško, vendar o implementaciji arbitražne razsodbe, ne pa da bi risali mejo na novo," je še dejal slovenski zunanji minister. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo to na svoji prvi uradni poti v Bruselj sogovornikom pojasnil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo diplomate nagovoril danes popoldne.

