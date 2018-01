Inštitut za otroške srčne bolezni bo začasno vodila Stjepanović Vračarjeva

Od leta 2013 je svetovalka direktorja UKC-ja Ljubljana

11. januar 2018 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je za v. d. direktorice Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni imenovala Aleksandro Stjepanović Vračar, saj je Ana Žličar, ki je bila sprva kandidatka za to funkcijo, umaknila soglasje h kandidaturi, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Stjepanović Vračarjeva je od leta 2013 svetovalka direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ima vse kompetence, je doktorica poslovnih znanosti in organizacije, po osnovni izobrazbi višja medicinska sestra. Je tudi članica zdravstvenega sveta. "Delala je na velikih projektih in je imenovana najdlje za šest mesecev do začetka delovanja tega centra," je pojasnila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Vlada jo je potrdila danes, mandat pa ji nastopi 20. januarja.

Ministrica je sicer sprva za v. d. direktorice inštituta predlagala Ano Žličar, nekdanjo generalno direktorico Onkološkega inštituta Ljubljana. A na seji 21. decembra lani, ko je vlada tudi dala soglasje k ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, niso odločili o njenem imenovanju. Na ministrstvu za zdravje pa so pojasnili, da je Žličarjeva iz osebnih razlogov umaknila soglasje k imenovanju.

V. d. direktorja bo funkcijo opravljal največ šest mesecev

Glede na gradivo o ustanovitvi nacionalnega inštituta vlada na predlog ministra za zdravje najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa imenuje v. d. direktorja. Ta bo to funkcijo opravljal največ šest mesecev, v tem času pa opravi "vsa dejanja v zvezi z vpisom ustanovitve zavoda na podlagi tega sklepa v sodni register in druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in organizacijskih enot, sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki ureja notranjo organizacijo zavoda, ter zagotovi vse druge pogoje za začetek opravljanja dejavnosti zavoda".

Nato bo svet zavoda na podlagi javnega razpisa imenoval direktorja zavoda za polni, štiriletni mandat. K imenovanju pa mora dati soglasje ustanovitelj, torej vlada. Svet zavoda mora biti konstituiran najpozneje do konca julija letos, sestavljen pa bo iz petih članov. Od tega bodo trije predstavniki ustanovitelja, in po en predstavnik zavarovancev in delavcev.

Direktor mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma in najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji. Poleg tega bo inštitut imel tudi strokovnega direktorja, ki ga imenuje svet po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Mora pa biti zdravnik z najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnik specialist.

Inštitut naj bi začeti delovati najpozneje 1. julija letos

Po gradivu, ki ga je 21. decembra lani potrdila vlada, mora inštitut začeti delovati najpozneje 1. julija letos. Sredstva za opravljanje dejavnosti bo prejemal od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, imel pa bo še druge vire, tudi iz državnega proračuna.

Zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja inštituta bodo znašala 165.631 evrov. Zagotovljena bodo iz proračuna. Od tega bodo polletni stroški za plače direktorja znašali 28.252 evrov, za pomočnika direktorja 23.561 evrov, za kadrovnika pa 12.558 evrov. Preostalo vsoto predstavljajo materialni stroški.

Inštitut bo samostojni javni zavod, ki pa bo prostorsko deloval v UKC Ljubljana. Sedež bo imel na pediatrični kliniki na Bohoričevi ulici 20.

T. K. B.