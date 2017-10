Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V štabu Marjana Šarca so praznovali. Foto: BoBo Dodaj v

Iz štaba Marjana Šarca: "Mi delamo pozitivno, nekateri pa so zaostali v času in prostoru"

"Prva ovira je premagana"

22. oktober 2017 ob 21:47

Duplica pri Kamniku

"Rezultat smo ustvarili iz nič, tudi če ne bi bilo drugega kroga, bi bil to uspeh," je preštete glasove v volilnem štabu komentiral Marjan Šarec in opozoril na problem, in sicer na politike, ki so "zaostali v času in prostoru".

V volilnem štabu Marjana Šarca je prevladovalo entuziastično vzdušje, saj so delni izidi glasovanja ves čas nakazovali, da se bo Šarec v drugem krogu predsedniških volitev pomeril z aktualnim predsednikom Borutom Pahorjem. Ob 20.36 uri se je v štabu tudi razlegel prvi aplavz, saj "drugi krog bo!", nato pa so sledile čestitke predsedniškemu kandidatu. "Prva ovira je premagana," je dejala članica liste ob čestitki.

Šarčeva ekipa je bila sicer veselo in optimistično razpoložena že pred 19. uro, ko so se zaprla volišča in je prenehal volilni molk. Uspeh je po Šarčevih besedah že to, da kandidiraš in pred kamerami poveš svoje mnenje, ne pa samo doma "jamraš za šankom". Mladi član liste Marjana Šarca je potencialno zmago svojega kandidata pospremil z zanosom, in sicer da bi Slovenija končno dobila predsednika kot si ga zasluži.

"Katera televizija bolj navija za nas?"

Volilni štab je bil bogato založen s prigrizki, tudi tradicionalni kamniški zavitek je bil na mizi, pa tudi kraft piva ni manjkalo. Na vprašanje, ali so na listi sami Kamničani, so člani liste hitro odvrnili, da jih je Šarec nabral "iz vseh vetrov", tudi iz Štajerske in "kljuna slovenske kokoši". Smeh, ki se je razlegel med množico je nato presekalo šaljivo vprašanje novinarjem številnih medijskih hiš, saj je iz zbrane množice priletelo: "Katera televizija bolj navija za nas?"

"Potrebne so spremembe, mlade gor, staro elito dol," je v pogovoru za MMC dejala z rezultatom volitev vidno zadovoljna članica liste. "Delo oziroma nedelo Boruta Pahorja si ne zasluži, da bi ga obkrožili na volilnem lističu," pa je dodal mladi Šarčev podpornik.

Šarec: "Politika je dosegla dno"

Nizko volilno udeležbo je predsedniški kandidat pospremil z besedami, da politika ljudi enostavno ne zanima več. "Politika je dosegla dno, ljudje niso več ponosni na politiko," je dejal Šarec in dodal, da je rezultat njegove liste odličen, saj so rezultat praktično ustvarili iz nič in kakršnekoli pomoči starih političnih elit.

Na vprašanje ali je njegova lista bolj leva ali desna je odvrnil, da "tu ni stricev iz ozadja", pač pa zgolj mladi entuziasti. "Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so me volili, sploh me ne zanima ali so levica, desnica ali kaj tretjega," je sklenil Šarec. "Tu ni nobene trde levice, so ljudje vseh prepričanj," je še opisal članstvo na svoji listi.

"Pahor v resnici ni zadovoljen"

Preden se je Šarec z ekipo odpravil proti medijskemu središču v Cankarjevemu domu v Ljubljani, so v volilnem štabu na velikem ekranu spremljali komentar predsednika Boruta Pahorja, ki mu prav nihče ni verjel, da je z rezultatom zadovoljen, pač pa je ta za aktualnega predsednika poraz, so bili prepričani v Šarčevemu štabu. "Ponosen sem na svojo ekipo in nase, da smo se izpostavili," je pred odhodom še dejal Šarec, ki se je vsem v štabu zahvalil za ves trud, ki so ga vložili med volilno kampanijo.

