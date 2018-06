Katič: "Dovolj je bilo mačehovskega odnosa do Tonija Mrlaka"

Slovesnost v spomin na v helikopterju JLA umrlega Tonija Mrlaka

16. junij 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V spomin na pilota Tonija Mrlaka, ki so ga med osamosvojitveno vojno 27. junija 1991 v helikopterju JLA sestrelili nad Rožno dolino, so priredili slovesnost. Ob spominskem obeležju je spregovorila ministrica Andreja Katič.

Ministrica Andreja Katič, ki opravlja tekoče posle, je v uvodu pozdravila svojce Tonija Mrlaka in veterane vojne za Slovenijo. Kot je dejala, je bila samostojna in suverena Slovenija skupni cilj državljank in državljanov, kar smo enotno izkazali na plebiscitu leta 1990. Za skupni cilj so si prizadevali vsi in celotno državno vodstvo, poenotile so se politične stranke.

Spomnila je, da so pripadniki slovenske teritorialne obrambe (TO) in slovenske milice plebiscitarno odločitev zavarovali z orožjem, pogumom in požrtvovalnostjo, pri čemer so bile med pripadniki TO-ja, policije, civilistov in tujih državljanov tudi žrtve. Poudarila je, da njihova življenja niso ugasnila zaman, saj so del temelja slovenske države in z njo naše svobode ter demokracije.

Poskušal je prestopiti v TO

Življenje za Slovenijo je dal tudi pilot Mrlak, je dejala Katičeva. V času sestrelitve je imel status aktivne vojaške osebe v Jugoslovanski armadi, a je bilo v postopkih ugotovljeno, da je nesporno izrazil željo po prestopu v TO. Zato je Mrlak dobil status padlega pripadnika teritorialne obrambe, njegova žena Emilija pa status svojca žrtve vojne za Slovenijo 1991, je pojasnila ministrica.

Kot je dejala, je Mrlak 27. junija 1991 najverjetneje zaslutil priložnost, da s helikopterjem prebegne na stran TO. Izrazila je obžalovanje, da je nepotrebna smrt zavednega Slovenca postala del političnega obračunavanja in sprenevedanja. Kot popolnoma nesprejemljivo je navedla zlorabljanje tragičnega dogodka za prisvajanje zaslug za uspešno ubranitev osamosvojitve Slovenije.

"Dovolj je sprenevedanja"

"Prav je, da to povem, saj je bilo dovolj sprenevedanja in mačehovskega odnosa do Tonija Mrlaka in njegove družine. Po 27 letih se kot ministrica za obrambo počutim dolžno, da se poklonim Toniju Mrlaku in da se opravičim družini za žrtev, ki so jo dali za Slovenijo," so besede osrednje govornice zapisali na spletni strani ministrstva.

Po besedah Katičeve "so ohranitev in nadgradnja pravic, vzpostavljena celovita medsebojna strpnost in ničelna toleranca do sovražnega govora zahtevni izzivi današnjega časa". Obsodila je vsak poskus potvarjanja zgodovinskih dejstev in hkrati poudarila problematično brezbrižnost državljanov.

Slovesnost in pohod od Osnovne šole Vič do spominskega obeležja v Rožni dolini so pripravili Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Mestna občina Ljubljana.

G. K., Foto: BoBo