Koncesije v zdravstvu vendarle na poslanske mize

Tekšnim spremembam stroka nasprotuje

25. maj 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Poslanci se bodo vendarle lotili obravnave predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ji zdravniške organizacije nasprotujejo.

Predlog sprememb zakonodaje, o katerih bodo poslanci razpravljali prvič (sledita še dve branji), sodi v paket zdravstvene reforme, o noveli pa so se v koaliciji dolgo usklajevali. Predlog sprememb zakonodaje ureja področje koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, ureja nadzor pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in oglaševanje zdravstvenih storitev - med drugim prepoveduje zavajajoče oglaševanje.

S predlogom so zadovoljni v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ne pa tudi v zdravniških organizacijah. Po mnenju koordinacije zdravniških organizacij namreč ukrepi niso zasnovani celovito in ne prinašajo ničesar za bolnike.

Sporna časovna omejitev koncesij

Kot sporno ocenjujejo predvsem časovno omejitev trajanja koncesije na 15 let z možnostjo podaljšanja za 15 let, ki bo, kot napovedujejo, poslabšala dostopnosti do zdravljenja, siromašenje javne službe in krepitev zasebne. Danes že 30 odstotkov obsega dela na primarni ravni, pediatriji in šolski medicini opravijo koncesionarji, v zobozdravstvu pa že več kot polovico, opozarjajo in dodajajo, da se bodo morali vsi ti prilagoditi novi zakonodaji ali pa koncesijo opustiti.

Za mlade zdravnike pa je predvsem sporno določilo, da bodo samostojno kot odgovorni nosilec, torej v koncesiji, lahko delali šele pet let po pridobitvi licence. Ocenjujejo, da bodo tudi tisti mladi, ki bi bili pripravljeni delati na periferiji, kjer se že sicer otepajo s pomanjkanjem zdravnikov, zato odšli v tujino, je za Radio Slovenija poročala Helena Lovinčič.

Tudi o zeliščnih cigaretah na odru

Državni zbor bo predvidoma obravnaval predlog dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s Sašo Tabakovićem (SMC) na čelu. Po dopolnitvi bi bilo mogoče kajenje zeliščnih cigaret na gledaliških odrih.

Poleg tega bodo obravnavali predlog priporočil v zvezi s problematiko slovenskega zdravstva, ki so jih pripravili v poslanski skupini SDS.

T. K. B.