Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 16 glasov Ocenite to novico! KSS je pripravil stavkovne zahteve. Foto: BoBo Sindikati člani KSS: - Sindikat vojakov Slovenije (SVS)

- SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije (SPUKC)

- Sindikat uslužbencev plačne skupine J (SUPSJ

- Sindikat direktorjev in ravnateljev (SINDIR)

- Sindikat poklicnih voznikov Slovenije (SPVS)

- Sindikat občinskih redarjev Slovenije (SORS)

- Sindikat kemijske industrije (SKI)

- Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J (SFRUJ)

- Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Podravja (KSS - SP)

- Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Štajerske (KSS - SŠ)

- Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Koroške (KSS - SK)

- Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Gorenjske (KSS-SG)

KSS bo 11. aprila stavkal. Vojaki na protestni shod.

KSS: Vlada krši zaveze

5. marec 2018 ob 09:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) zaradi ločenih sklepanj sporazumov in dogovorov med vlado in skupinami sindikatov za 11. april napoveduje stavko in shod pred vlado, so zapisali na spletni strani.

Ker se vlada ločeno pogaja s štirimi skupinami sindikatov, so pogajanja pogajalske komisije vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ustavljena, so zapisali in dodali, da ravnanje vlade pomeni kršitev zaveze iz leta 2016, da ne bo ločeno sklepala sporazumov in dogovorov.

Svet KSS-ja je zato s podporo sindikatov zasebnega sektorja sklenil, da bodo člani sindikatov v konfederaciji 11. aprila stavkali in in svoj protest izrazili na shodu pred vlado. Člani sindikata vojakov, za katere velja zakonska prepoved stavke, se bodo udeležili protestnega shoda.

Svet KSS-ja je sprejel tudi stavkovne zahteve, med katerimi so: 8-odstotni linearni dvig plač javnim uslužbencem (kar predstavlja odstotek, ki so ga zaposlenim odvzeli z zakonom za uravnoteženje financ), nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij na pogajalski komisiji, ločena pogajanja o stavkovnih zahtevah v okviru pogajalske komisije in prenehanje kršitev in plačilo stavke zaradi kršenja zaveze, da vlada ne bo sklepala ločenih dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema, so še zapisali na spletni strani.

A. K. K.