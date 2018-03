Nastala še ena nova stranka: Za zdravo družbo

Stranka ima predsednika in predsednico

26. marec 2018 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani je v nedeljo nastala nova stranka z imenom Za zdravo družbo, ki obljublja, da bo prinesla preporod slovenske politike s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in ničelno toleranco do korupcije.

Stranki predsedujeta Valentina Flander in Gregor Kos, utemeljena pa je na "svobodnem odločanju državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem, pravico do izbire in večjo stopnjo participacije v zakonodajnem postopku, zagotavljanju zdravja posameznika kot osnove za zdravje družbe in okolja, ki ga lahko dosežemo s kakovostno vegetarijansko in vegansko organsko hrano, pridelano po načelih samooskrbe." ZD obljublja, da se bo zavzemal za varovanje pitne vode, naravnega okolja, semen in zelišč.

Njen predsednik Gregor Kos je magister znanosti politologije in specialist za sodelovanje z Indijo. Leta 2011 in med letoma 2013 in 2014 je bil generalni sekretar ministrstva za šolstvo in šport, pozneje pa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Politologinja Valentina Flander je bila od leta 1999 do 2002 svetovalka za odnose z javnostmi v Drnovškovi in Bajukovi vladi. Od decembra 2002 do decembra 2007 je bila vodja kabineta takratnega predsednika republike Janeza Drnovška. Od jeseni 2008 je za krajše obdobje vodila kabinet ministra za finance. V obdobju od 2009 do 2012 je bila svetovalka v Evropskem parlamentu.

Podpredsednica stranke je Biljana Dušić, podpredsednik Miro Žitko, generalni sekretar pa Robert Šest.

La. Da.